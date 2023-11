Il Napoli torna a Castel Volturno: aggiornamenti sulle condizioni di Osimhen

Ritorno di parte dei Nazionali a Castel Volturno, intanto procede il recupero di Osimhen: il report dell’allenamento del Napoli

Una settimana di sosta decisamente movimentata quella del Napoli, che ha visto un inaspettato cambio in panchina. Out Garcia, a causa dei risultati insoddisfacenti delle ultime gare e spazio a Walter Mazzarri, che ritorna sulla panchina degli azzurri dopo dieci anni. Dalla scorsa settimana l’allenatore toscano ha guidato gli allenamenti della squadra. Tuttavia è da questa settimana che inizia la vera esperienza in azzurro, con i primi ritorni dei nazionali a Castel Volturno.

Allenamento del Napoli a Castel Volturno: il report

Sui canali ufficiali del club il Napoli ha pubblicato il consueto report d’allenamento della giornata al Konami Training Center. Per il primo allenamento della settimana, la squadra ha svolto lavoro di possesso palla e resistenza in vista della complicata trasferta di Bergamo.

Il report si conclude con un aggiornamento sulle condizioni di Osimhen, che procede il suo programma di recupero dall’infortunio muscolare rimediato con la Nigeria, durante la scorsa pausa Nazionali. “Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo”, rende noto il club sul sito ufficiale.