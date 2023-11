Gaetano, l’agente richiede spazio: “È un fuoriclasse, se non gioca al Napoli lo farà altrove”

Gaetano continua a non trovare spazio con continuità: le dichiarazioni dell’agente sono eloquenti, riguardo il suo futuro al Napoli

Gianluca Gaetano, prodotto del vivaio del Napoli, sotto la guida di Rudi Garcia non ha trovato la continuità richiesta ad inizio stagione. Infatti, prima dell’inizio del campionato, l’entourage del centrocampista aveva fatto sapere che, nel caso in cui non fosse stato abbastanza considerato nelle rotazioni di Garcia avrebbe lasciato il Napoli. Per ora, quando chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto: tre presenze per lui in campionato ed un gol, contro il Lecce. Ora, con il ritorno di Mazzarri sulla panchina azzurra, ci si aspetta un trattamento diverso.

Gaetano, l’agente fa luce sul futuro: possibile un addio al Napoli

L’agente di Gaetano Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Mario Rui e Politano, ha esposto, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, il suo parere riguardo la situazione del suo assistito. “Gaetano? Deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse“, l’elogio di Giuffredi.

Una presa di posizione forte. Dunque, dovrà essere bravo Walter Mazzarri a gestire bene tutti gli effettivi della rosa a sua disposizione. Cosa sulla quale, spinge abbastanza anche il presidente De Laurentiis.