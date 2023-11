Finalmente buone notizie: Mazzarri ha già un piano vincente

Mazzarri recupera un titolarissimo dallo stop rimediato in Nazionale, buone notizie in vista di Atalanta-Napoli: tutti i dettagli

Per Walter Mazzarri non si tratterà affatto di un inizio comodo, al ritorno sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano è atteso da un filotto di gare in successione piuttosto complicato. A partire dalla prossima, in trasferta contro l’Atalanta. Poi Real Madrid, Inter, Juventus e Braga. Il Napoli si gioca gran parte della stagione nelle primissime gare con Mazzarri in panchina, una responsabilità non da poco. Per affrontare al meglio le sfide c’è bisogno di tutti i componenti della rosa al meglio. In vista del match di sabato, c’è speranza di recuperare un titolarissimo.

Atalanta-Napoli, Mazzarri può sorridere: le ultime sugli infortunati

Negli scorsi giorni Zielinski ha fatto spaventare i tifosi del Napoli. La Nazionale polacca lo ha fatto rientrare in Italia, a causa della diagnosi dell’angina. Fortunatamente non si trattava dell’angina pectoris, ma di quella tonsillare. Si tratta in pratica di una tonsillite piuttosto acuta.

Il centrocampista polacco, dunque, secondo quanto riferisce Sky, sarà arruolabile sin dal primo giorno di allenamento a Dimaro se saranno andati via i sintomi della tonsillite acuta.

Zielinski ha saltato entrambi gli impegni con la Nazionale e la sua presenza per Bergamo è stata messa in dubbio. Tuttavia, in serata, è arrivata una buona notizia per Mazzarri e i tifosi del Napoli. Zielinski dovrebbe essere recuperabile per Atalanta-Napoli. Dal punto di vista fisico sta bene, bisogna capire solo a che punto è con la tonsillite. E se dovesse dare segnali di miglioramento come tutti credono anche il suo apporto sarà importante per Bergamo.

Le condizioni di Victor Osimhen, invece, sono da tenere sotto controllo proprio nei prossimi giorni. Rientrerà tutta la squadra al Konami Training Center e il nigeriano inizierà ad allenarsi in gruppo. Se le risposte fisiche dovessero essere quelle corrette, allora sarà di nuovo regolarmente in campo con la numero 9 a cercare di fare la stessa partita dell’anno scorso al Gewiss Stadium.

Da valutare, invece, ci sono le condizioni di Mario Rui e di Alex Meret. Entrambi alle prese con problemi muscolari, i due calciatori potrebbero dare ancora forfait contro l’Atalanta e lasciare spazio a Olivera e Gollini da titolare. Per il portiere friulano, però, dovrebbe essere l’ultima partita di assenza perché sta pian piano recuperando dalle noie fisiche. Discorso diverso, invece, per l’esterno portoghese che potrebbe restare fuori ancora qualche settimana.

Se così dovesse essere, allora per Mazzarri l’avventura sulla panchina del Napoli inizierà nel migliore dei modi e potrebbe attuare sin da subito le sue strategie vincenti, con tutti i titolari a disposizione sin dalla prima partita.