Clamoroso Lozano, lascia già il PSV: vuole tornare

Lozano, dopo l’addio al Napoli e il ritorno al PSV ha in programma un nuovo comeback inaspettato: la sua volontà è chiara, vuole tornare

La scorsa estate ha visto alcuni protagonisti dello scudetto lasciare il Napoli. In primis Luciano Spalletti, che ha poi accettato il ruolo di CT della Nazionale italiana. Poi elementi molto importanti della rosa come Lozano o Kim Minjae, che durante tutto il corso della stagione non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla causa. Per quanto riguarda il messicano, ha scelto di ritornare al PSV, squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta e dal quale il Napoli lo acquistò nell’estate 2019.

Il club olandese quest’estate ha pagato al Napoli 12,2 milioni di euro e ha dovuto battere la concorrenza dei club americani della Major League Soccer. Al Napoli percepiva circa 6 milioni di euro, ora al PSV lo stipendio non ammonta a questa cifra, si stima circa la metà. Un ingaggio comunque alto, se pensiamo al fatto che l’esterno messicano ha firmato un quinquennale. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, questo potrebbe essere l’ultimo anno, se non gli ultimi sei mesi, di Lozano in Europa. Infatti, starebbe pensando di tornare in patria o quantomeno nel continente americano.

Lozano valuta il ritorno in Messico, ma occhio alla MLS

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, per ora l’offerta più alta è di un club messicano, pronto a riportare in patria uno dei calciatori simbolo della Nazionale. Tuttavia, le voci riguardo un suo passaggio in MLS, il campionato nordamericano, non accennano a placarsi. Quest’estate il Los Angeles FC ha provato a strapparlo al Napoli, con proposte di contratto molto allettanti. Al giocatore intriga la possibilità di acquisire la green card, da lavoratore negli USA, un vantaggio non da poco anche per la sua famiglia. Il PSV, a conoscenza sin dal principio della volontà del calciatore di lasciare l’Europa a breve, vuole solo monetizzare il più possibile, iscrivendo una plusvalenza a bilancio.

Le richieste del club olandese, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, con un’esclusiva sul suo profilo Twitter, potrebbero essere accontentate da uno dei club più importanti della MLS: i Los Angeles Galaxy, squadra nella quale milita anche il Chicharito Hernandez, altro simbolo della Nazionale messicana. Dunque, nonostante le offerte per farlo ritornare in patria, l’MLS rimane più di una possibilità per il futuro di Lozano. L’addio al PSV può concretizzarsi anche a gennaio, dopo soli sei mesi di permanenza, siccome è il mercato di gennaio quello più importante in Messico e negli USA.