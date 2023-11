Verso Atalanta-Napoli, da Bergamo: “Scatta l’emergenza”, di cosa si tratta

La partita che inaugurerà il secondo ciclo di Walter Mazzarri in casa Napoli sarà quella contro l’Atalanta: un test, il primo di un ciclo di fuoco per i partenopei, subito di alto livello.

L’Atalanta è la prossima avversaria di un Napoli che, con la guida del ritrovato Walter Mazzarri, è chiamato a riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta interna contro l’Empoli. Un match sicuramente non agevole per i Campioni d’Italia, che dovranno poi affrontare anche il Real Madrid, l’Inter e la Juventus. Un mini ciclo di fuoco per gli azzurri, che però devono ritrovarsi per evitare di ritrovarsi in una situazione ancora più scomoda.

Intanto, da Bergamo arrivano novità su quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League e riguarda, nel particolare, la squadra di Gian Piero Gasperini.

Emergenza in difesa per l’Atalanta: i dettagli

Come scenderanno in campo Atalanta e Napoli nella prossima sfida di campionato in programma al Gewiss Stadium? Manca ancora una settimana per avere particolari in merito, ma da Bergamo già inizia ad arrivare qualche campanello d’allarme.

Nel dettaglio, stando a quanto rivelato da tuttoatalanta.com, è Djimsiti l’unico calciatore del reparto di difesa che non accusa particolari problemi, mentre Kolasinac e Scalvini (ex obiettivo proprio degli azzurri, ndr) non sembrano essere al meglio. Assenze, eventuali, di non poco conto per Gian Piero Gasperini, che già dovrà fare a meno a centrocampo di de Roon.