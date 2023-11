Atalanta-Napoli, è polemica sui biglietti per i tifosi Ospiti: il motivo

Bergamo, si profila un’altra trasferta difficile per i tifosi del Napoli: verso Atalanta-Napoli è già polemica sui biglietti del settore ospiti

Al termine della sosta il Napoli è atteso da una sfida di livello assoluto contro l’Atlanta. Si tratterà del nuovo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri. In tanti i tifosi che, come sempre, non fanno mancare il proprio apporto alla squadra anche nei momenti più complicati, hanno in programma di affrontare la trasferta di Bergamo, per assistere al ritorno di Mazzarri.

Atalanta-Napoli, le ultime sulla trasferta di Bergamo

La gara, si sa, è una di quelle sempre sotto la lente d’ingrandimento delle istituzioni, a causa dei rapporti non proprio idilliaci tra le due tifoserie. A peggiorare la situazione gli scontri di marzo, quando i tifosi dell’Atalanta pare si siano “alleati” con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, devastando la città di Napoli.

l divieto di trasferta per i campani tesserati appariva da tempo molto probabile sia a causa dei precedenti di marzo sia per le ridotte dimensioni del settore ospiti provvisorio del Gewiss Stadium, causa lavori di riqualificazione della Curva Morosini. Al momento non è arrivata ancora alcuna decisione ufficiale dall’Osservatorio, ma è molto probabile che sia diramato il divieto di trasferta per i residenti in Campania.