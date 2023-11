Vinicius in campo contro il Napoli? C’è il verdetto sull’infortunio

Vinicius JR si è infortunato con la Nazionale brasiliana, è arrivato a breve il responso sullo stop del fuoriclasse del Real Madrid

Mazzarri è atteso da una serie di gare alquanto complicate. Prima l’Atalanta in trasferta, poi il Real Madrid al Bernabeu e infine le sfide contro Inter e Juventus. Il Napoli si gioca gran parte della stagione nelle prossime quattro o cinque partite. In particolare, per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, oltre alla gara del Bernabeu, ci si giocherà la qualificazione con il Braga, in casa. Sicuramente però, fare risultato a casa dei Blancos potrebbe dare una svolta all’intera stagione, è senz’alcun dubbio il match più atteso della stagione.

Real Madrid-Napoli: le ultime sulle condizioni di Vinicius

Tanti i campioni a disposizione di Carlo Ancelotti, tra questi spicca senza alcun dubbio Vinicius JR. Il fuoriclasse brasiliano ha riportato un serio infortunio alla gamba sinistra, durante Colombia-Brasile, gara di qualificazione ai Mondiali.

Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive hanno riscontrato una lesione al bicipite femorale. L’infortunio è abbastanza serio, con ogni probabilità rientrerà nel 2024. Dunque, è praticamente certo che salterà la gara del Bernabeu tra Real Madrid e Napoli.