Segnale di De Laurentiis a Mazzarri: il retroscena da Castel Volturno

Cominciata l’avventura di Mazzarri in azzurro, arriva già il primo segnale dalla dirigenza del club partenopeo: il gesto di De Laurentiis

Garcia, scelto da De Laurentiis quest’estate per dare continuità allo splendido lavoro di Luciano Spalletti, durante la prima parte di stagione non ha accontentato i tifosi azzurri. Già dalla scorsa sosta Nazionali il tecnico francese è stato messo in discussione, ma alla fine, in seguito al rifiuto di Conte, si è deciso per una riconferma. Poi la sconfitta contro l’Empoli, in casa, l’ennesimo risultato poco soddisfacente in casa, che ha indotto il presidente De Laurentiis ad esonerarlo con effetto immediato.

Per quanto riguarda il sostituto, immediatamente dopo l’esonero, Tudor pareva in vantaggio. Poi il cambio di scena improvviso: De Laurentiis ha deciso di richiamare Mazzarri. Un ritorno sulla panchina del club partenopeo dopo ben 10 anni. Non di certo la scelta più scontata. Tanto ha influito la richiesta contrattuale del tecnico toscano: sette mesi di contratto, a differenza dei due anni richiesti da Tudor. In sostanza il tecnico croato non ha accettato un ruolo da traghettatore, piuttosto avrebbe voluto cominciare un progetto sulla panchina azzurra. D’altro canto Mazzarri ha la volontà di rilanciarsi sulla panchina che, sostanzialmente, lo ha lanciato nel calcio che conta, dopo alcune esperienze opache.

De Laurentiis, fiducia totale a Mazzarri: il gesto avvenuto durante gli allenamenti

Mazzarri ha il carisma e l’esperienza per riprendere in mano lo spogliatoio, distrutto dopo l’esperienza Garcia. Per farlo però ha bisogno di interfacciarsi con i leader della squadra. Ad esempio, durante l’allenamento congiunto con le Juve Stabia, sono spuntate alcune foto del tecnico ex Inter a colloquio con Osimhen. Colloqui che, durante i prossimi giorni e specialmente al rientro di tutti i Nazionali, hanno come obiettivo quello di comprendere al meglio lo stato mentale della squadra, per poi capire dove e come agire.

Un segnale importante, di fiducia, nei confronti di Mazzarri da parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis è stato reso noto dall’edizione odierna de La Repubblica. Il quotidiano ha spiegato che ieri De Laurentiis era a Roma e non ha seguito l’allenamento della squadra al Konami Training Center, cosa che invece era solito fare negli ultimi tempi con Garcia. Ciò simboleggia che De Laurentiis vuole affidare totalmente la squadra ad una persona di fiducia come Walter Mazzarri. Da questo si evince che il patron è sicuro di aver fatto la scelta più giusta per il futuro del club.