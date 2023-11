Torna Insigne, ha già firmato il contratto: l’annuncio

Il calciatore ha firmato un nuovo contratto societario e poi ha postato la notizia sui suoi canali social

Che l’avventura di Lorenzo Insigne oltreoceano non sia stata proprio del tutto rose e fiori, lo sappiamo da tempo. L’ex capitano del Napoli non si è mai ambientato del tutto nella sua nuova squadra in Canada. L’ambientamento poi si è aggravato dalle prestazioni negative e dall’ultima posizione in classifica occupata dal Toronto Fc. Il giocatore nato a Frattamaggiore, nel napoletano, non è mai stato in grado di incidere in MLS come invece ci è riuscito in alcune stagioni con i partenopei.

Insigne è stato un giocatore simbolo per il Napoli e le sue ultime stagioni in azzurro lo avevano consacrato a grande campione. L’europeo vinto con l’Italia di Roberto Mancini, indossando la maglia numero 10 della Nazionale, è sicuramente stato il momento più alto della carriera di Lorenzo Insigne. Al termine del suo contratto con il Napoli, non essendo riuscito a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo, ha deciso di lasciare l’Europa e mettersi in gioco tra Stati Uniti e Canada. Con l’arrivo di Kvaratskhelia e le sue roboanti prestazioni, con annesso scudetto, hanno fatto presto dimenticare Insigne ai tifosi.

Una nuova chance per Lorenzo

La mancanza dell’Italia e di Napoli si fa sentire spesso, a confermarlo è lo stesso Lorenzo Insigne che, nei momenti in cui il campionato americano è fermo, spesso torna in patria. La sua squadra non è mai stata all’altezza e in due stagioni ha sempre chiuso il campionato nelle più basse posizioni della MLS. Ultimamente c’era stato anche un diverbio tra l’ex capitano del Napoli ed un tifoso canadese. Il supporter del Toronto aveva infatti accusato tutta la squadra di non giocare bene e di non ottenere i risultati. Tra i giocatori criticati c’era anche Insigne che ha prontamente risposto alle critiche del tifoso con gesti coloriti e poco colloquiali.

Intanto la volontà di Insigne sarebbe quella di rescindere il contratto con la squadra canadese e di rilanciarsi in Europa o in Italia. Oggi l’ex capitano dei partenopei ha fatto un primo passo in avanti firmando con l’agenzia di management You First. L’agenzia segue molti calciatori importanti tra cui Fabiàn Ruiz, Luis Alberto, Davide Calabria e da oggi anche Insigne. Tutti i calciatori seguiti dalla You First militano in Europa e chissà che questo non sia una base messa dall’attaccante per poter provare a tornare in Europa e chissà se già da gennaio o dalla prossima estate.