SKY – Nuova accelerata per il rinnovo di Osimhen: i dettagli

Il rinnovo Osimhen sempre più un caso per il Napoli, primi vicini all’intesa e poi distanti, stavolta ci sono nuovi aggiornamenti

Victor Osimhen è un giocatore imprescindibile per il Napoli. Grazie alle sue prestazioni e ai suoi gol, gli azzurri hanno conquistato uno scudetto che mancava da 33 anni in città. Per Napoli il nigeriano è un beniamino e chiunque da quelle parti vorrebbe che restasse ancora a lungo con la squadra.

Se durante questa estate, dopo una serie di incontri tra De Laurentiis ed il suo procuratore, si era quasi giunti ad un accordo per il prolungamento, con il passare dei mesi la situazione si era raffreddata e del rinnovo di Osimhen non si parlava più. Negli ultimi giorni però pare ci sia stata un’accelerata positiva.

Il rinnovo di Osimhen si farà?

La notizia è stata riportata nelle scorse ore da Sky Sport che ha spiegato di un incontro a Castel Volturno tra Walter Mazzarri e Roberto Calenda, agente del nigeriano. Il nuovo mister partenopeo ha voluto incontrare il procuratore dell’attaccante anche per sincerarsi delle sue condizioni e sapere come procede l‘iter riabilitativo.

Victor Osimhen farà di tutto per esserci a Bergamo, contro l’Atalanta alla ripresa del campi0nato dopo la sosta. Intanto la redazione di Sky Sport ha fatto sapere anche che la dirigenza partenopea sta da tempo cercando di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto del nigeriano. L’intesa, spiegano da Sky, potrebbe essere trovata presto e nel frattempo si attende l’esordio di Osimhen con il nuovo allenatore.