L’azzurro è sottotono: “Sembrava Yaya Touré, oggi appare come un ex giocatore”

Critica per il giocatore del Napoli, la sua stagione non sta per nulla convincendo gli addetti ai lavoro: arriva una critica particolare.

Il Napoli ha voluto cambiare pagina e iniziare un nuovo capitolo. La scelta di affidare la panchina azzurra a Walter Mazzarri è stata una scelta dovuta dopo un inizio di stagione davvero deludente. Rudi Garcia non è riuscito a continuare il magnifico lavoro di Luciano Spalletti, ma non è riuscito nemmeno a dare una propria identità a la squadra che soltanto pochi mesi fa vinceva un campionato stradominato.

Il tecnico francese non è l’unico colpevole di queste prestazioni al di sotto delle aspettative, ma alcune sue scelte tattiche e tecniche sono ancora oggi incomprensibili. Dopo soli cinque mesi c’è un addio con tanto rammarico per un rapporto mai creato con squadra e tifoseria. Quella squadra che non è riuscita a ripetere quello visto l’anno scorso, soprattutto alcuni elementi che stanno rendendo pochissimo.

L’ex centrocampista critica l’azzurro

Sono parecchi i giocatori del Napoli che sembrano dei lontani parenti rispetto a quelli visti nella fantastica stagione dello scudetto. Rrahmani non dà più garanzie in difesa, il magnifico Lobotka dell’anno scorso è ormai un semplice centrocampista capace di fare solo il suo compitino e anche Kvaratskhelia sta trovando qualche difficoltà. Ma c’è un azzurro su tutti che sta facendo innervosire e non poco i tifosi: si tratta di Frank Anguissa.

Il centrocampista camerunense sta vivendo un periodo davvero buio. Fermato anche da un infortunio muscolare lo scorso ottobre, Anguissa non ha mai dato segnali di ripresa. Non che prima però stesse facendo bene. La partita contro l’Empoli ha visto un giocatore stanco e demotivato che quasi sembrava camminare in campo.

A notare questa sua involuzione è stato pure l’ex centrocampista Gaetano D’Agostino che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto un paragone abbastanza diretto: “Anguissa con Spalletti mi sembrava Yaya Touré, mentre quello di adesso sembra uno che debba fare la gara d’addio al calcio. In quattro mesi non può cambiare così tanto la performance di un calciatore”.

Parole che fanno riflettere. La speranza dei tifosi è che Walter Mazzarri riesca proprio a dare quella grinta e cattiveria che in questi primi mesi di stagione è sembrata mancare alla squadra.