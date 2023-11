Grande soddisfazione per Raspadori: è lui il vincitore del premio

Tanta è la gioia per Giacomo Raspadori che, durante il ritiro con la Nazionale italiana, ha ricevuto un premio dal Napoli

C’è una nuova aria dalle parti di Castel Volturno. Il cambio allenatore è stata forse la mossa più giusta degli ultimi mesi. Sotto la guida tecnica di Rudi Garcia la squadra non girava. Tante erano state le difficoltà avute dal Napoli fino a questo punto del campionato ed, infatti, il divario che si è accumulato con le prime della classe comincia ad essere abbastanza consistente. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, i punti di distacco dal primo posto sono diventati dieci. Servirà un grande lavoro di squadra e sopratutto un ottimo mercato di riparazione per provare a reinserirsi nella lotta scudetto.

Walter Mazzarri è diventato il nuovo allenatore del Napoli. Potrà sfruttare la sosta per conoscere meglio i nuovi calciatori o almeno quelli che sono presenti a Castel Volturno. Alla ripresa del campionato ci sarà subito un calendario ostico che il neo allenatore troverà sulla sua strada. Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, tutti match super importanti e tutti di seguito. Servirà il miglior approccio possibile al tecnico di Livorno per far sì che la squadra si mostri all’altezza delle aspettative.

Jack Raspadori Mvp di ottobre

Con tanti cambiamenti, una volta rientrati dalle rispettive nazionali, i calciatori del Napoli troveranno totalmente un nuovo ambiente dalle parti di Castel Volturno. Sarà tutto diverso con un nuovo staff ed un nuovo (vecchio) allenatore. Intanto c’è una grande soddisfazione per Jack Raspadori: è lui il miglior giocatore del Napoli per il mese di ottobre. L’attaccante del Napoli è stato eletto dai suoi tifosi che lo hanno votato come il migliore del mese attraverso l’app della società. A comunicarlo è stato proprio il club che, attraverso una nota sul proprio sito web, ha conferito all’ex attaccante del Sassuolo il premio.

Jack è stato il gran protagonista del match contro l’Union Berlino di Champions, proprio grazie ad un suo gol la squadra è tornata vittoriosa dalla trasferta in Germania. Grande impatto anche sul campionato con uno splendido gol su calcio di punizione diretto nella delicata sfida contro il Milan. Durante quel match gli azzurri erano sotto 1-2 ed è stata proprio la prodezza del gioiello azzurro a sistemare le cose per i partenopei. Raspadori a ottobre ha collezionato complessivamente 7 presenze, impreziosite da 2 gol e un assist. “Complimenti a Jack, MVP di Ottobre powered by MSC!”