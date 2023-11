Staff Mazzarri, conferme per due figure già presenti nel club

Inizia ufficialmente oggi la seconda avventura sulla panchina del Napoli per Walter Mazzarri. Si susseguono le informazioni sullo staff che supporterà il nuovo allenatore dei campioni d’Italia.

Alle 14:30 Walter Mazzarri inizierà la sua secondo avventura al Napoli, visto che dirigerà il primo allenamento della squadra. Ai suoi ordini ci saranno pochi giocatori, vista la sosta delle Nazionali, ma sarà l’occasione per iniziare a mostrare le sue idee.

Intanto arrivano anche le informazioni sullo staff che accompagnerà Mazzarri in questa avventura.

Lo staff tecnico di Walter Mazzarri

Al momento dell’approdo di un nuovo allenatore in un club, c’è l’attesa anche per scoprire chi saranno i suoi assistenti per i vari reparti. Passo dopo passo si sta costruendo lo staff che sarà al fianco di Mazzarri, e sicuramente non mancano le sorprese. Nello staff del nuovo allenatore del Napoli ci saranno però anche delle conferme, che sono rimaste nel club nonostante l’esonero di Rudi Garcia.

Difatti come riporta Radio Marte, sono stati confermati anche nello staff di Walter Mazzarri il preparatore dei portieri e il match analyst. Per quanto riguarda il preparatore dei portieri, l’incarico continuerà ad essere ricoperto da Alejandro Rosalen Lopez. Invece il ruolo di match analyst rimarrà nelle mani di Simone Beccaccioli. Dunque oltre alle ovvie novità, sono presenti anche alcune figure già presenti nel club per supportare lo staff di Mazzarri.