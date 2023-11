Clamoroso Conte, preoccupazione per il tecnico: è coinvolto in uno scandalo

Il Napoli è stato affidato a Walter Mazzarri, ma al termine della stagione potrebbe arrivare un nuovo allenatore. Uno dei preferiti di Aurelio De Laurentiis, ossia Antonio Conte, è finito al centro di uno scandalo.

Sono stati giorni intensi in casa Napoli, visto che si è arrivati al cambio in panchina, che è stata affidata a Walter Mazzarri. L’allenatore dovrebbe traghettare il Napoli fino al termine della stagione, dove poi si deciderà se proseguire insieme o cambiare guida tecnica.

Uno degli allenatori seguiti da De Laurentiis è Antonio Conte, che però è finito al centro di uno scandalo.

Conte al centro di uno scandalo: c’entra il Chelsea

La scorsa sosta delle Nazionali è stata al centro dell’attenzione a causa dello scandalo scommesse, che ha portato alle squalifiche di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Ad un mese di distanza, un nuovo scandalo è pronto ad esplodere, ma stavolta riguarda il miglior campionato del mondo, ossia la Premier League. L’inchiesta è stata portata alle luci della ribalta dal The Guardian, e tra i coinvolti ci sarebbe anche l’allenatore Antonio Conte.

Stando a quanto riportato dal tabloid inglese, il caso vedrebbe coinvolto maggiormente il Chelsea. Il club londinese avrebbe effettuato alcuni pagamenti non tracciati e sottobanco, con diversi milioni di sterline dispensati a diversi componenti ed ex del club. Principalmente tra gli osservati speciali c’è l’agente FIFA Federico Pastorello. L’agente all’epoca era l’agente di Conte, che in quegli anni allenava proprio il Chelsea. Ad oggi spunta un’accusa verso Pastorello, che avrebbe compiuto uno spostamento di denaro in nero.

Le accuse sono sicuramente gravi verso uno dei più importanti agenti del calcio italiano ed internazionale, visto soprattutto gli assistiti che detiene. Qualora le accuse si rivelassero concrete, potrebbero esserci guai grossi per Pastorello, ma non solo. Difatti essendo stato il suo agente durante gli anni al Chelsea, Antonio Conte rischierebbe anche lui di essere coinvolto in questo scandalo mediatico. Se così fosse, la posizione dell’allenatore pugliese si aggraverebbe e non molto, e ciò potrebbe anche influenzare il suo futuro. Sappiamo benissimo come ormai Conte sia il pallino di Aurelio De Laurentiis per il futuro, magari già per la prossima stagione. Se l’allenatore italiano risulterà coinvolto in questo scandalo uscito nella giornata odierna, probabilmente dovrà difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. Questo non potrebbe fare altro che allontanare ulteriormente Conte dal Napoli, facendo tramontare definitivamente il sogno di De Laurentiis di affidare al tecnico la panchina azzurra.