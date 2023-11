Sosa a sorpresa sul ritorno di Mazzarri: il commento è da brividi

L’ex attaccante del Napoli si esprime sull’arrivo di Mazzarri come nuovo allenatore dei partenopei dopo Garcia

Ormai è ufficiale Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico di Livorno ha firmato un contratto come traghettatore fino al 30 giugno 2024 ma la sensazione è che, se riesce a portare risultati, potrebbe scattare un rinnovo automatico di almeno un’altra stagione.

In contemporanea, attraverso un comunicato, Rudi Garcia è stato esonerato dopo tanti risultati negativi che hanno fatto piombare la squadra al quarto posto a -10 dall’Inter capolista. Sull’arrivo del neo tecnico, si è espresso anche Roberto (El Pampa) Sosa, ex storico attaccante del Napoli.

Parla il pampa

Con l’arrivo di Mazzarri sulla panchina del Napoli riaffiorano i tanti ricordi per quei tifosi che oggi da più adulti, seguivano il Napoli del toscano per le annate che vanno dal 2009 al 2013. Con il ritorno in panchina di Mazzarri tanti sono stati i pareri di ex calciatori tra cui quello del Pampa Sosa. Di seguito ecco le sue parole.

“Non faccio il giornalista ma in questo momento l’opinionista – scrive Sosa sul suo account X – esprimo anche un parere su Mazzarri sostenendo da sempre le scelte romantiche e, come sempre, a parlare sarà il campo”. L’argentino è molto entusiasta quindi del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra.