Non solo Mazzarri, ecco un altro ritorno: farà parte dello staff

Mazzarri è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli. In queste ore si sta definendo lo staff che accompagnerà il tecnico nella nuova avventura alla guida degli azzurri

I risultati ottenuti da Rudi Garcia dall’inizio della stagione non hanno riscontrato l’approvazione del presidente De Laurentiis. Già messo in discussione durante la scorsa sosta per le Nazionali, stavolta, dopo l’ennesima prova deludente, si è deciso di prendere una decisione drastica ed estromettere definitivamente il tecnico francese dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il Napoli ha reso nota la decisione della società nel pomeriggio, con la pubblicazione di un comunicato sui canali ufficiali del club.

In questi giorni, nei quali la decisione dell’esonero di Garcia era un po’ nell’aria, si è scatenato un vero e proprio toto-allenatori. I nomi fuoriusciti per prendere il posto dell’ex Lille sono stati principalmente tre: Tudor, Mazzarri e Cannavaro. Inizialmente sembrava fatta per Tudor, ma la richiesta di più di un anno di contratto non ha convinto il patron azzurro, che ha deciso quindi di virare su una vecchia conoscenza: Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha accettato un contratto di sette mesi, fino al 30 giugno. Si tratta di un ritorno certamente ben accetto dalla piazza, che spera in una ripresa della stagione azzurra.

Le ultime sullo staff tecnico di Mazzarri al Napoli: ci sono conferme sul secondo allenatore

Con l’avvenuta conferma dell’assegnazione della panchina azzurra a Mazzarri, è il momento di discutere sullo staff che lo accompagnerà nella nuova avventura. Si prevedono tanti ritorni sulla panchina azzurra, anche nello staff tecnico. Infatti, stando a quanto raccolto dalle nostri fonti, è abbastanza probabile l’ipotesi che ci sia un ritorno di Nicolò Frustalupi come secondo allenatore. Frustalupi ha accompagnato Mazzarri lungo il corso di tutta la sua scorsa esperienza in azzurro e potrebbe ritornare a varcare i cancelli di Castel Volturno.

Frustalupi ha lasciato il Napoli in estate, quando ha abbandonato la panchina della Primavera azzurra, dopo la delusione della retrocessione in Primavera 2. Ha accompagnato Mazzarri in tutte le sue esperienze, dal Napoli al Watford, fino all’Inter e anche stavolta il tecnico toscano ha deciso di non fare a meno del suo uomo di fiducia. L’idea di Mazzarri potrebbe dunque essere quella di ricostruire il gruppo di lavoro che ha fatto tanto bene dal 2009 al 2013, per provare a rialzare la situazione di classifica del Napoli e tentare di proseguire il cammino in Champions League.