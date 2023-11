Non solo Garcia, De Laurentiis insoddisfatto di un’altra figura: può lasciare Napoli

Dopo l’esonero di Garcia, potrebbe aver luogo una vera e propria rivoluzione in casa Napoli: De Laurentiis medita un altro cambio

Empoli fatale per Garcia. La sconfitta per 0-1, l’ennesima gara senza vittoria allo Stadio Diego Armando Maradona, dinanzi ai propri tifosi ha rappresentato per il tecnico francese la punta dell’iceberg. Troppi i risultati insoddisfacenti durante questi primi mesi di esperienza al Napoli, l’ex Lille non è riuscito a dare continuità al lavoro magistrale di mister Spalletti, che tanto ha fatto gioire i tifosi azzurri la scorsa stagione. A far discutere in realtà, ancor più dei risultati, è il gioco messo in mostra. La squadra non è quasi mai sembrata compatta, ma piuttosto sempre disordinata e mal messa in campo.

Pochi giorni dopo la sconfitta del Maradona, approfittando della sosta riservata agli impegni per le Nazionali, De Laurentiis ha deciso di sollevare Garcia dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al suo posto, se inizialmente si pensava potesse finirci Tudor, si è deciso di richiamare sulla panchina azzurra Walter Mazzarri. Dopo dieci anni un ritorno, a dire il vero alquanto inaspettato, sulla panchina che lo ha lanciato nel panorama calcistico europeo. A Napoli ritroverà alcune sue vecchie conoscenze, come il team manager Santoro, si parla anche del possibile approdo di Aronica come collaboratore tecnico e Frustalupi come secondo, ma anche volti del tutto nuovi. Volti nuovi come il direttore sportivo Meluso.

Il futuro di Meluso è in bilico: spunta un nuovo scenario a sorpresa

Il neo ds, ex Spezia, è arrivato quest’estate al Napoli per prendere il posto di Cristiano Giuntoli, approdato alla Juventus. Il ruolo del direttore sportivo è di fondamentale importanza, poiché deve fare da collante tra il comparto tecnico e la dirigenza. In questi giorni di grande fermento, nei quali bisognava definire con precisione il futuro del club, tutte le alte cariche della società hanno partecipato agli incontri con gli allenatori candidati a prendere il posto di Garcia sulla panchina degli azzurri.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione di Radio Goal, durante l’incontro con Tudor avrebbero presenziato l’ad Chiavelli, il presidente De Laurentiis e Micheli. Manca all’appello Meluso. Di certo non c’è nulla, ma è ipotizzabile che, arrivati a questo punto, il patron azzurro non sia del tutto soddisfatto dell’operato del direttore sportivo. Dunque, non è da escludere che ci sia un cambio in dirigenza.