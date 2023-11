Mazzarri-Napoli, retroscena sul modulo: le parole non lasciano dubbi

È attesa soltanto l’ufficialità per Walter Mazzarri che sarà il prossimo allenatore del Napoli. Quale modulo userà alla guida degli azzurri?

Sarà un ritorno nostalgico quello di Mazzarri sulla panchina del Napoli. L’allenatore toscano ha lasciato la squadra dieci anni fa e dopo tutto il caos che si è creato con Garcia, avrà nuovamente l’occasione di guidare i partenopei. Mazzarri che da sempre predilige una difesa a tre, potrebbe riutilizzarla anche per questa volta alla guida degli azzurri.

Il prossimo neo tecnico del Napoli potrebbe però utilizzare la difesa a quattro ed evitare di giocare con il 3-5-2, modulo che lo ha quasi sempre contraddistinto, a rivelarlo era stato lui stesso.

Nessun stravolgimento tattico

Walter Mazzarri nuovo allenatore del Napoli e cambio modulo? No, a Castel Volturno non ci sarà nessun cambio modulo o stravolgimento tattico a stagione in corso. Il Napoli di Mazzarri giocherà sempre con la difesa a 4 e rivelarlo era stato lui stesso in un’intervista di fine ottobre fa al Corriere dello Sport.

L’allenatore toscano infatti aveva rivelato al quotidiano sportivo che, durante gli anni della guida di Spalletti al Napoli, lo aveva studiato a lungo. Mazzarri ha infatti preso come modello il Napoli di Spalletti e ne ha imparato ogni caratteristica a livello di gioco e di modulo. Al momento dell’intervista però Mazzarri aveva detto di non aver avuto mai contatti con De Laurentiis in quanto Rudi Garcia stava iniziando ad ottenere alcuni risultati positivi. Con grande probabilità quindi il nuovo Napoli di Mazzarri sarà una continuazione del lavoro lasciato da Luciano Spalletti.