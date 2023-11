Atalanta-Napoli, assenza pesante per Gasperini: adesso è ufficiale

Sono state rilasciate le decisioni del giudice sportivo valevoli per il prossimo turno di campionato, alla ripresa dalla sosta

Tempo di sosta per le nazionali e temp anche di riflessioni in casa Napoli. Rudi Garcia è stato esonerato e domani inizierà un nuovo ciclo con Walter Mazzarri che tornerà ad allenare il Napoli. Il francese aveva fatto troppo male alla guida degli azzurri in questi primi mesi di campionato e la decisione è stata inevitabile.

Mazzarri guiderà il Napoli fino a giugno 2024 e avrà il compito di risollevare la stagione dei partenopei che adesso in classifica si ritrovano a -10 dall’Inter capolista.

Il centrocampista salta la sfida con il Napoli

Alla ripresa del campionato, Mazzarri si troverà ad affrontare sin dalle prime partite un calendario ostico fatto da ben cinque big match. Il neo tecnico infatti alla ripresa del campionato troverà un filotto costituito da Atalanta, Inter, Real Madrid, Juventus e Braga. Saranno tutte partite decisive ai fini del campionato e della Champions. Intanto il giudice sportivo ha diramato le squalifiche per il prossimo turno.

Sarà Napoli-Atalanta la partita del nuovo esordio di Mazzarri sulla panchina degli azzurri. La squadra di Gasperini dovrà però fare a meno di Marten De Roon, squalificato per un turno per somma di ammonizioni. L’ultimo cartellino giallo rimediato dall’olandese era stato nella partita contro l’Udinese pareggiato dai bergamaschi per 1-1 .