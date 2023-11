Altro che Napoli: uno degli obiettivi azzurri finisce in Arabia Saudita

Altro sgarbo al Napoli, il possibile obiettivo può finire in Arabia. Si sta lavorando in queste ore per portare a termine la trattativa

Alla fine De Laurentiis ha optato per un romantico ritorno, quello di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Dopo dieci anni dalla sua ultima gara alla guida del Napoli il tecnico toscano dirigerà nuovamente gli allenamenti della squadra, alla ripresa. Sarà inoltre chiamato, subito dopo la sosta per gli impegni riservati alle Nazionali, a preparare un filotto di partite decisive per il prosieguo della stagione degli azzurri. A partire dall’Atalanta in campionato, poi il Real Madrid al Bernabeu, le super sfide contro Inter (in casa) e Juventus (in trasferta) e, infine, la gara casalinga contro il Braga, l’ultima del girone di Champions League, molto probabilmente decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Dunque, subito responsabilità importanti per il neo allenatore del Napoli. Tuttavia, le motivazioni pare ci siano tutte. La volontà di Mazzarri era ben chiara: avrebbe accettato la panchina del club partenopeo a qualunque condizione. Non a caso, è stato preferito a Tudor, che invece avrebbe preferito un contratto di durata maggiore, con l’inevitabile inizio di un nuovo ciclo già da questa settimana. Mazzarri non ha dovuto battere solo la concorrenza di Tudor, tra gli altri anche Fabio Cannavaro è stato accostato alla panchina. Inoltre, nonostante pare non ci sia mai stato un reale contatto tra le parti, è disponibile sul mercato anche Marcelo Gallardo.

Gallardo-Napoli non si fa: è tentato dall’offerta dell’Arabia Saudita

L’ex allenatore del River Plate, fermo da circa un anno in attesa della chiamata di un grande club, non ha mai intrapreso un colloquio con il Napoli. Tuttavia, visto quanto di buono fatto con Los Milionarios, è normale che il suo nome sia accostato ad una panchina prestigiosa come quella dei campioni d’Italia. Però stando a quanto riportato da Tyc Sports, emittente argentina, anche in un prossimo futuro, le strade di Gallardo e il Napoli potrebbero non incrociarsi mai.

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, visto l’esonero di Nuno Espirito Santo come allenatore, l’Al Ittihad avrebbe messo gli occhi sul tecnico argentino. Per El Muneco, le trattative sono già state avviate, ma il tecnico non ha ancora dato una risposta definitiva. Tuttavia, ritiene piuttosto allettante l’idea di partecipare al prossimo Mondiale per Club, al quale il club arabo parteciperà. Si attendono aggiornamenti sulla trattativa nelle prossime ore.