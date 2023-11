“Vuole 6 mesi di contratto”, richiesta a sorpresa del possibile sostituto di Garcia

Esonero Garcia sempre più probabile, la dirigenza domani le candidature del possibile sostituto sulla panchina del Napoli

Disfatta del Napoli, in casa, contro il ben organizzato Empoli di Andreazzoli, che ha battuto gli azzurri 0-1. Partita che sa tanto di goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci si aspettava una risposta diversa da Garcia, dopo esser stato messo in discussione durante la scorsa sosta Nazionali, dopo il pareggio contro l’Union Berlino e le altre molteplici delusioni della stagione. Stavolta De Laurentiis pare aver deciso, vuole dare una svolta importante alla stagione: si procederà con l’esonero di Garcia, si attende nei prossimi giorni l’ufficialità.

Con l’addio di Garcia, la dirigenza sta valutando i possibili sostituti sul mercato degli allenatori liberi. Per ora i tre nomi usciti sono Tudor, Mazzarri e Cannavaro. Per quanto riguarda quest’ultimo, oggi era in tribuna di fianco al patron azzurro, in molti potrebbero pensare che sia un indizio del quale tener conto, ma in realtà, almeno per ora, non c’è stato alcun contatto tra le parti. Tudor invece è il nome, per ora, più gettonato. Stando alle ultime indiscrezioni c’è lui in cima alle preferenza del patron azzurro e già domani potrebbe definirsi l’accordo definitivo. Per Mazzarri invece si sarebbe aperta un’opportunità a sorpresa.

“Mazzarri si accontenterebbe di 6 mesi di contratto”, l’indiscrezione sul futuro allenatore del Napoli

Stando a quanto riportato da Marco Giordano, giornalista di Calciomercato.it, ai microfoni di Canale 21, Mazzarri sarebbe pronto ad accettare qualsiasi cosa pur di tornare ad allenare il Napoli. “Fonti dirette ci dicono che Mazzarri verrebbe a Napoli accontentandosi di sei mesi di contratto“- spiega il giornalista.

Tuttavia, come per Tudor si pone il problema del modulo. L’allenatore toscano predilige la difesa a tre, ma sarebbe disposto a mettere in discussione le sue idee: “Vuole giocare con la difesa a quattro, e quindi con il 4-3-3, e chiedendo un rinnovo tra un anno solo qualora arrivasse in Semifinale di Champions League o riuscisse a vincere lo Scudetto”.

Gli allenamenti riprenderanno a Castel Volturno a partire da mercoledì, ma con ogni probabilità non ci sarà Garcia a dirigerli. D’altro canto è atteso l’annuncio ufficiale dell’esonero e il conseguente insediamento del nuovo tecnico a breve. Si tratta di una questione di giorni, se non ore, anche perché si potrebbe approfittare della sosta riservata agli impegni delle Nazionali per cominciare a fare entrare la squadra nei meccanismi della nuova guida tecnica, seppur non al completo.