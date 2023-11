Dove vedere Napoli-Empoli in Streaming e in TV

Torna la Serie A e torna il Napoli al Maradona che ospiterà in questo turno l’Empoli. Ma dove sarà possibile vedere la partita in Streaming e in tv?

Il Napoli torna a giocare in campionato, dopo le fatiche di mercoledì contro l’Union in Champions ora gli azzurri ospiteranno in casa l’Empoli, match valido per la 12esima giornata. Gli azzurri che escono a mani quasi vuote dalla sfida pareggiata 1-1 contro l’Union ora devono tornare a fare punti e tenersi concentrati in vista dei prossimi impegni di campionato. Di fatti l’Empoli chiuderà un piccolo ciclo di partite e darà il via alla sosta che farà bene agli azzurri per recuperare energie e soprattutto rimettere insieme i pezzi di un puzzle che sembra ancora molto disordinato. Al momento gli azzurri sono in ritiro, per preparare al meglio la partita contro i toscani.

Gli azzurri nelle ultime 5 uscite in campionato hanno collezionato 3 vittorie una sconfitta e un pareggio . I risultati non sono mancati e questo regge ancora Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei. Di fatti pare che ADL avesse dato un ultimatum all’allenatore concedendogli un filotto di partite con Salernitana, Union ed Empoli o almeno questo scrivevano i media sino a qualche settimana fa’. Al momento il bilancio è di una vittoria e un pareggio, vedremo se con l’Empoli il tecnico sarà in grado di saldare ancora una volta la panchina.

L’avversario

Dall’altra parte invece c’è l’Empoli, che non naviga certo in mari più calmi. Dopo il cambio in panchina con Andreazzoli di nuovo allenatore dei toscani, il bilancio continua a non essere dei migliori: una vittoria, un pareggio e ben 3 sconfitte che pesano e non poco sul club al momento è penultimo davanti alla Salernitana sprofondata in classifica. A contribuire al momento negativo l’ultima sconfitta in trasferta contro il Frosinone scoperta del campionato.

Gli ultimi 5 precedenti

Negli ultimi 5 precedenti fra Napoli ed Empoli il bilancio sorride agli azzurri, 3 vittorie per il Napoli e 2 per l’Empoli. L’ultima volta era lo scorso febbraio e il Napoli vinse per ben 0-2 in casa dei toscani vincendo e convincendo con un’ottima prestazioni. L’ultima volta al Maradona finì proprio con il risultato di 2-0.

Dove vederla?