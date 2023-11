Sold-out per Napoli-Empoli, media spettatori altissima: c’è un dato che impressiona

Il Napoli altalenante non ha inciso nell’amore incondizionato della città verso la squadra, anche con l’Empoli si va verso il sold out.

Napoli – Empoli non è una gara di cartello, nonostante ciò, come sempre accaduto nel corso di questa stagione, il pubblico partenopeo ha risposto presente e accorrerà in massa a sostenere i propri beniamini dagli spalti.

Napoli, la città crede ancora negli azzurri: il dato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dati registrati nell’impianto di Fuorigrotta lascerebbero pochi dubi in merito al sostegno incondizionato dei tifosi azzurri. Da inizio stagione, infatti, sono state ben 228.824 le presenze al Maradona per le gare di Serie A, un vero e proprio atto di fede, tenendo conto anche dello “zoccolo duro” degli abbonati, ben 25.000″.

Secondo il quotidiano sportivo, infatti, nonostante i risultati altalenanti, l’eredità immensa lasciata da Luciano Spalletti continua a fare eco nelle strade della città, allo stesso modo, la squadra, che attualmente è composta quasi interamente dal blocco scudetto, induce ad avere fede.

“Un amore a cui non ti abitui”, lo ha definito così Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli e protagonista del corso targaro Garcia, estasiato dalla passione e dal seguito che la tifoseria è in grado di donare al club.

Un vero e proprio dodicesimo uomo in campo quindi, in grado di ruggire e condurre Kvaratskhelia e compagni a risalire la china, anche nei momenti più bui, come capitato sul doppio svantaggio con il Milan, esplicito riferimento del Corriere:

“La media di 45.765 è fi glia del trionfo, e ci sta, ma pure il rigurgito d’una città che contro il Milan non si è sottratta al proprio “dovere”, ha spalancato le porte del “vecchio” San Paolo a 52.25”.

Insomma, il Maradona c’è, il Napoli risponderà? Domenica, alle 12:30, l’ardua sentenza.