Osimhen, arriva l’appello in diretta: “Ho un messaggio per lui”

Tiene ancora banco in casa Napoli il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, con cui la società partenopea è ancora in trattativa.

Victor Osimhen, un matrimonio che continuerà o meno? Tra poche settimane probabilmente se ne saprà qualcosa in più, con il Napoli, ancora convinto di poter strappare il prolungamento contrattuale all’ex Lille. Non sono servite ad oggi le lunghe chiacchierate con l’agente del bomber, Roberto Calenda, presente al maradona al fianco del ragazzo di Lagos per Napoli – Union, che per ben 9 volte questa estate ha avuto colloqui con De Laurentiis in persona.

Incontri che nel pre Frosinone, esordio stagionale dei campioni d’Italia, sembravano aver posto il lieto fine sulla vicenda, con Osimhen pronto a firmare il più ricco contratto dell’era ADL, salvo poi fare dietrofront per motivazioni ancora ad oggi sconosciute.

Osimhen – Napoli, il giornalista lancia l’appello

Dopo aver registrato il caso Tik Tok, evento che ha rischiato di porre la parola fine su qualsiasi idea di trattativa, Osimhen è sembrato cambiato: dalle esultanze mancate dopo i goal, sino all’atteggiamento forse eccessivamente distante in queste settimane di infortunio.

Ad onor del vero, le complicate vicende familiari che hanno riguardato il capocannoniere della Serie A 2022 – 2023, potrebbero aver oggettivamente distratto in maniera ulteriore Osimhen, ragazzo da sempre particolarmente sensibile sotto l’aspetto umano. Non è un caso la concessione dei giorni feriali da parte di De Laurentiis, che ha permesso al classe ’98 di recarsi in Nigeria e rimanerci per circa 10 giorno in modo da tranquillizzarsi e risolvere personalmente le proprie problematiche extra campo.

Ad oggi, però, anche in virtù della mancata convocazione da parte della selezione africana, certificata con l’annuncio via social postato ieri su Twitter, Osimhen pare pronto a concentrarsi unicamente sul proprio recupero, in modo da ritornare a guidare l’attacco del Napoli nel prossimo e decisivo tour de force. Dopo la sosta, infatti, Kvaratskhelia e compagni affronteranno una serie ostica di scontri diretti divisi tra Serie A e Champions League, appuntamenti che definiranno chiaramente le reali ambizioni del gruppo di Rudi Garcia. Per questa motivazione, avere a disposizione un leader tecnico e di spogliatoio come Victor potrebbe risultare fondamentale.

Ovviamente, il tutto, a patto che il nigeriano si presenti in campo con la voglia ed atteggiamento giusto. Di questo avviso Valter De Maggio, che in onda Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ha lanciato un appello all’attaccante:

“Victor, sulla questione contrattuale hai pienamente ragione, ma ho un messaggio per te: rimetti le foto con la maglia azzurra del Napoli su Instagram, la gente ti ama, fallo per loro”.

Un messaggio con chiaro ed esplicito riferimento alla decisione di Osimhen, che due mesi fa, a seguito del caso social, decise di cancellare ogni riferimento al Napoli su Instagram, scatenando rabbia e delusione tra i tifosi partenopei.