Napoli-Empoli, solito ballottaggio Mario Rui-Olivera: spunta l’indizio sul favorito

Consueto ballottaggio da risolvere per Garcia, quale terzino sinistro contro l’Empoli? Olivera o Mario Rui: un dato indicativo sulla scelta

Napoli-Empoli rappresenta per Garcia l’occasione per riscattarsi dinanzi ai propri tifosi, dopo il deludente pareggio contro l’Union Berlino in Champions League. Non una gara semplice, ma nemmeno troppo complicata. Di certo un’occasione da sfruttare visto l’inaspettato pareggio del Milan contro il Lecce. Una vittoria spingerebbe gli azzurri sino alla terza posizione, sopravanzando proprio la squadra di Pioli, alle spalle di Juventus e Inter, che questa stagione sembrano avere un altro passo rispetto alle concorrenti.

Dunque, principalmente per motivi di classifica, ma anche per consolidamento della posizione dell’allenatore, data l’imminente sosta nazionali (ben ricordiamo cosa è accaduto a Garcia durante l’ultima pausa), è importante non perdere punti contro l’Empoli di Andreazzoli.

Napoli-Empoli, probabili formazioni: chi in campo tra Mario Rui e Olivera

Per quanto riguarda le possibili scelte di Garcia, non ci dovrebbero essere grandi sorprese nell’undici titolare rispetto alle ultime gare. Pochi, probabilmente nessuno, i cambi a centrocampo e in attacco, dove con ogni probabilità sarà riconfermato il tridente Kvaratskhelia, Politano e Raspadori.

In difesa invece, come spesso accade, si ripropone il ballottaggio Rui-Olivera. Nella prima parte di stagione ha ottenuto più spazio l’uruguaiano. Invece, a partire dalla scorsa sosta, pare ci sia stata un’inversione di rotta. Olivera è stato schierato titolare solo contro la Salernitana, mentre nelle altre quattro gare Garcia ha preferito Mario Rui. Dunque, considerato il poco spazio trovato da un mese a questa parte, Olivera potrebbe avere più chances di partire dal primo minuto contro l’Empoli.