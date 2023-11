Infortunio in allenamento, notizia ufficiale: salta Napoli-Empoli

Ci siamo, sole 24 ore separano il Napoli di Rudi Garcia dal prossimo appuntamento in campionato che vedrà l’Empoli al Maradona.

Il lunch match di domani assume contorni sempre più decisivi, Rudi Garcia è chiamato a risalire la china contro l’Empoli di Andreazzoli. Ancora non riesce a convincere a pieno il tecnico, che dopo il pari contro l’Union Berlino, reduce da dodici sconfitte di fila, ha visto riemergere prepotentemente gli spettri dell’esonero alle sue spalle.

Napoli – Empoli, assenza pesante, salta il match

Non se la passano meglio i toscani, che come i campioni d’Italia stanno alternando exploit clamorosi, come il successo esterno al Franchi nel derby contro la Fiorentina, a scontri diretti persi come accaduto con il Frosinone di Di Francesco.

Per la gara del Maradona, Andreazzoli era fiducioso di poter contare sulla rosa per intero. L’ex Roma ha infatti recuperato il centrocampista Maleh, out nell’ultimo turno causa squalifica ed era speranzoso di poter contare anche su uno dei suoi uomini più importanti.

Si tratta di Tommaso Baldanzi, gioiellino della Nazionale italiana under 21, che pareva prossimo al rientro dopo aver accusato varie noie muscolari. Così non sarà, perchè lo stesso Empoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report di un nuovo infortunio occorso al ragazzo che certamente lo terrà out domani.

Di seguito, il comunicato completo: