“Il Napoli ha fatto un grande errore”: scatta l’allarme prima dell’Empoli

Avvertimento in vista della prossima gara: Napoli-Empoli. Le dichiarazioni dell’ex dirigente azzurro fanno preoccupare i tifosi azzurri

Il pareggio in Champions, seppur non del tutto influente ai fini delle speranze qualificazione agli ottavi, ha alimentato i dubbi sul futuro di Garcia. L’allenatore francese, sopratutto sui social, è stato criticato dai tifosi azzurri. Oltre che per il risultato, gran parte delle critiche sono rivolte alla prestazione della squadra di Garcia. La paura che il Napoli, la cui stagione finora è stata caratterizzata da continui alti e bassi, possa incappare in altri passi falsi anche in campionato è tanta. La posizione in classifica è soddisfacente, ma perdere punti contro l’Empoli potrebbe peggiorare le cose. Sopratutto in una giornata nella quale il Milan ha perso punti a Lecce.

Di fronte a sé il Napoli non avrà una gara facile. L’Empoli, che ha esonerato Zanetti a fine settembre, può ora contare sulla sapiente guida di Andreazzoli. L’ex collaboratore tecnico della Roma è tornato per la quarta volta sulla panchina dell’Empoli, firmando un contratto sino al termine della stagione, con opzione per la prossima. I risultati già si sono visti, con i toscani che sono risaliti dall’ultimo posto, ora occupato dalla Salernitana. Tutti i 7 punti ottenuti finora sono arrivato con Andreazzoli in panchina. A presentare la gara di domani ci ha pensato Luciano Moggi, le sue dichiarazioni hanno fatto alquanto preoccupare i tifosi del Napoli.

Moggi avvisa Garcia: “La gara con l’Empoli può nascondere delle insidie”

Intervenuto sulle colonne del quotidiano Libero, l’ex dirigente di Napoli e Juve ha offerto una sua visione generale delle gare della corrente giornata del campionato di Serie A. “A S.Siro arriva il Frosinone, matricola ben guidata dal presidente Stirpe: vediamo i nerazzurri vincenti. Anche la Juve è favorita col Cagliari, come il Napoli contro l’Empoli“, le parole di Moggi.

Partite facili sì, ma Moggi avvisa le big: “Tre partite apparentemente facili che potrebbero però nascondere delle insidie, se prese sottogamba, come probabilmente ha fatto il Napoli contro l’Union Berlino in Champions“.

Di queste ultime dichiarazioni colpisce la chiosa finale, con riferimento al pareggio del Napoli al Maradona, in Champions League, contro i tedeschi dell’Union Berlino, ampiamente sfavoriti alla vigilia della partita. Secondo l’ex dirigente gli azzurri non avrebbero approcciato nel modo giusto la gara, con l’Empoli bisogna evitare il grave errore. Sarà questa la chiave di volta del match di domani? Nessuno può saperlo, ma il campo, da giudice inconfutabile qual’è, esprimerà il suo verdetto.