Beffa Lecce per il Milan, Pioli sbotta nel post e cita il Napoli: avete sentito?

Rossoneri beffati a Lecce, i salentini agguantano il pareggio nel finale. Pioli in conferenza ha da recriminare e cita Napoli-Milan

Il Milan, alla fine del primo tempo in vantaggio 2-0, sembrava avesse tutte le carte in regola per gestire la partita. Tuttavia, negli ultimi venti minuti di partita il Lecce di D’Aversa ha voltato pagina e ha conquistato un insperato pareggio. Addirittura, al minuto 94, lo Stadio Via del Mare è esploso grazie al gol di Piccoli, una prodezza, che avrebbe permesso ai salentini di conquistare i tre punti. A salvare il Milan l’intervento VAR, che ha annullato l’eurogol dell’ex attaccante dell’Atalanta, a causa del più classico degli step on foot. Di certo ci si aspettava un approccio diverso alla gara da parte dei rossoneri, sopratutto dopo aver dominato la corazzata PSG in Champions League.

Le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa

Al termine della gara, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato la gara, esprimendo il suo disappunto per quanto messo in mostra dai suoi ragazzi. Non di certo la prestazione che si aspettava.

Ha chiuso la conferenza con un’opinione sulla posizione in classifica: “Dobbiamo migliorare, in alcune situazioni siamo stati penalizzati dal risultato, qui e a Napoli avevamo un doppio vantaggio e abbiamo portato a casa due pareggi“. Ora i rossoneri occupano la terza posizione, ma una vittoria casalinga contro l’Empoli permetterebbe al Napoli di mettere a punto il sorpasso in graduatoria.