Allegri da non credere: lo ha detto sul Napoli, è polemica

Dichiarazioni incredibili dell’allenatore bianconero dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari: il Napoli al centro della polemica

La Juventus, senza coppe, sta performando al meglio in questi primi mesi di campionato. In attesa di Inter-Frosinone, che si giocherà domani, i bianconeri si sono portati in testa al campionato grazie al successo, per 2-0, in casa, contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Una vittoria fondamentale per non perdere terreno dall’Inter in vista del derby d’Italia della prossima giornata, subito dopo la sosta nazionali. Mattatori della serata sono stati i due centrali difensivi Rugani e Bremer, entrambi a segno di testa.

Il Cagliari ha interrotto l’imbattibilità di Szczesny, durata ben 615 minuti. Ulteriore segnale della solidità difensiva acquisita questa stagione dai bianconeri. Con quella contro il Cagliari sono ben quattro le vittorie consecutive dei bianconeri, sei invece i risultati utili ottenuti in successione. La possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato aiuta, permettendo ad Allegri di preparare al meglio tutte le partite. Per questo motivo è impossibile non considerare, visto il rendimento maturato finora, la Juventus tra le candidate alla vittoria dello scudetto. Con Napoli e Milan in difficoltà, o quantomeno non sugli standard delle ultime stagioni, Inter e Juve sono le squadre che hanno dimostrato di esser più attrezzate a puntare alla vittoria finale.

Allegri si nasconde: “La favorita è il Napoli”

Al termine di Juventus-Cagliari, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN. L’allenatore bianconero ha risposto ad alcune riguardo l’imminente derby d’Italia e le ambizioni scudetto della sua squadra. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In una partita secca può succedere di tutto. L’Inter è la strafavorita del campionato assieme Milan e Napoli.

Allegri dunque, seppur in testa al campionato, si nasconde: “Noi siamo lì e dobbiamo tenere lontana la quinta. L’Inter è stata costruita da anni, quest’anno ha grandissime possibilità di vincere”, le sue parole sul ruolo della Juventus durante questo campionato.

Si prospetta dunque un derby d’Italia infuocato anche dal punto di vista dei botta e risposta fra gli allenatori. Garcia non potrà rispondere alla provocazione di Allegri visto che non si terrà alcuna conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli. Gli azzurri possono però provare a risponder sul campo, vincendo contro l’Empoli e riducendo il gap con le prime della classe, sopratutto dopo la caduta del Milan di Pioli in casa del Lecce, con i salentini che hanno agguantato un insperato pareggio.