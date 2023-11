È l’uomo del momento, le sue prestazioni hanno fatto innamorare i tifosi ed il suo rinnovo con il Napoli potrebbe essere molto vicino.

Se la stagione del Napoli fin qui non ha convinto del tutto la dirigenza, l’attaccante invece sembrerebbe essere ormai diventato un beniamino della tifoseria. Le prestazioni della squadra, dall’inizio del campionato, sono state altalenanti e del Napoli straripante dell’anno scorso è rimasto ben poco.

L’unico giocatore che invece ha sovvertito il pronostico è Matteo Politano. L’attaccante italiano, durante la gestione Spalletti, ha faticato molto la competizione con Hirving Lozano. Quest’anno invece sta prendendo la squadra in mano grazie a prestazioni da top player. Sono già 6 i gol stagionali in 15 partite, rispetto ai tre messi a segno in tutta la passata stagione. È Politano il migliore della gestione Garcia.

Pronto il rinnovo

Matteo Politano è innamorato di Napoli. Si sente uno dei giocatori imprescindibili per questa squadra e le sue prestazioni stagionali lo stanno dimostrando. Quest’anno è l’uomo dei gol pesanti e delle rimonte e allora nel suo futuro vede solo il Napoli. Non aspetta altro che un rinnovo che potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’attaccante vorrebbe legarsi a vita al Napoli. Proprio come accaduto per il capitano Giovanni Di Lorenzo, lo stesso potrebbe capitare anche per Politano. Il contratto del giocatore nato a Roma scade nel 2025, l’inizio della sosta potrebbe agevolare i lavori per il rinnovo, ma la base è già solidisssima.