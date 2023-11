Real Madrid-Napoli, maledizione infortuni: salteranno il big match

Con ogni probabilità sara Napoli – Sporting Braga la gara decisiva per il girone del Napoli, a cui precederà la sfida con il Real Madrid.

Il Napoli non è andato oltre il pari con l’Union Berlino, un risultato che ha permesso ai campioni d’Italia in carica di piazzarsi a quota 7 punti al secondo posto, quattro in più dello Sporting Braga, fermo a tre lunghezze.

Sarà molto probabilmente proprio il ritorno contro i portoghesi a decidere la qualificazione, un match tra le mura amiche che ad oggi, hanno rappresentato il vero tallone d’Achille dei campioni d’Italia, che ad oggi, non permettono ai tifosi partenopei di dormire sogni tranquilli.

Real Madrid – Napoli, cattive notizie per Ancelotti

L’ex tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è ritornato al Real Madrid a seguito delle esperienze deludenti con Napoli ed Everton. Un rientro d’oro quello di “Carletto”, in grado di ottenere nel giro di queste prime due stagioni e mezzo ben quattro titoli: una Champions League, un campionato spagnolo, una coppa spagnola e un coppa del mondo.

Titoli che hanno confermato la predisposizione del tecnico ai trofei, nazionali ed internazionali, ereggendolo a colonna assoluta della casata blancos. Anche questa estate, nonostante addii importanti, su tutti quello di Karim Benzema, pallone d’oro in carica, le scelte di Anceloitti si sono rivelate corrette, su tutte quella di Bellingham, che nel giro di pochi mesi ha cancellato dalla memoria dei madridisti “Karim the dream”, con una continuità sorprendente sotto porta, quasi inusuale per quello che resta in fin dei conti un centrocampista centrale.

In vista del ritorno contro il Napoli al Bernabeu, però, Ancelotti potrebbe far fronte agli ennesimi infortuni stagionali, dopo aver fatto fronte già a campionato appena iniziato a quelli gravi di Militao e Courtois, due perni della squadra della capitale spagnola, che hanno costretto il patron Florentino Perez ad intervenire sul mercato acquistando Kepa. Proprio l’estremo difensore spagnolo, secondo il referto reso noto dal Real Madrid, avrebbe accusato una lesione al muscolo lungo della coscia destra, un infortunio che renderà con ogni probabilità indisponibile l’ex Chelsea per l’appuntamento al Maradona.

Stesso discorso per il gioiellino Arda Güler, seguito anche dal Napoli prima del suo passaggio in Spagna e che fin dalla preparazione estiva sta facendo fronte ad una sfilza infinita di infortuni. Il centrocampista turco, che ancora deve esordire in maglia blancos, ha accusato un problema al quadricipite della gamba destra. Insomma, non il miglior momento sotto l’aspetto fisico per gli uomini di Ancelotti.