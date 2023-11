Panchina Garcia, Di Marzio svela: la notizia sul possibile erede

Sembra ancora traballante la panchina di Rudi Garcia, che ancora non convince a pieno dopo il pari con l’Union Berlino.

Nulla da fare, dopo un periodo relativamente positivo, il pari con l’Union Berlino ha fatto emergere nuovamente fantasmi alle spalle di Rudi Garcia, a cui tanti nell’ambiente napoletano stanno additando le colpe dei risultati poco convincenti dei partenopei.

Gianluca Di Marzio, massimo esperto di mercato per Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle voci riguardanti il possibile esonero dell’ex Al – Nassr, particolarmente vicino nel post Fiorentina, ma ad oggi scongiurato.

Il giornalista è stato chiaro, ritornando anche sulla questione Conte, che per pochi giorni, era sembrato prossimo a sedersi sulla panchina azzurra:

“Conte è stato cercato ma ha rifiutato, al di là dell’ex Juventus, però, non credo ci siano altri nomi”.

Di Marzio, ha successivamente fatto una specifica, spezzando una lancia a favore di Garcia:

“Non credo che debba essere sempre colpa di Garcia. Così facendo si da modo ai giocatori di creare alibi, non è giusto ragionare così ogni volta in cui il Napoli non raggiunge un obiettivo, sarà anche colpa di qualche movimento sbagliato dei giocatori”.