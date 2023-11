Nazionale, diramata la lista dei convocati di Spalletti: la decisione su Politano

Rese note le convocazioni delle nazionali in vista della pausa che inizierà dopo il prossimo week end, ufficiali anche quelle dell’Italia.

Prima Napoli – Empoli, poi la pausa nazionali, la terza da inizio a stagione che separerà gli uomini di Rudi Garcia dalla ripresa, con il tour de force tra Italia ed Europa, fitto di big match.

Spalletti, decisione definitiva su Politano

Aveva fatto “scalpore” l’esclusione di Matteo Politano da parte del commissario tecnico, ex Napoli, Luciano Spalletti, che proprio forse nel momento migliore della carriera dell’ex Sassuolo ed Inter gli aveva preferito altri esterni.

L’esterno offensivo destro, autore di 5 goal e 4 assist in queste prime uscite stagionali in Serie A, condite da una rete in Champions, ha però continuato a mantenere costante il proprio elevato rendimento, riuscendo a raggiungere il proprio obiettivo.

Politano è infatti tornato nell’elenco dei convocati e prenderà parte alle decisive sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, spartiacque per le qualificazioni agli europei del 2024. Di seguito, il post pubblicato dalla selezione azzurra su Instagram: