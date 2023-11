Mirino in Brasile, il Napoli punta il classe 2003: le cifre

Il Napoli deve ritrovare continuità nelle vittorie, in attesa, qualche sviluppo interessante potrebbe provenire dal calciomercato invernale.

La fase difensiva del Napoli targato Rudi Garcia continua a stentare come dimostrato dal goal preso contro l’Union Berlino ieri sera.

Una rete, quella dei tedeschi, che rappresenta al meglio l’incapacità nel rimaner legati dei reparti partenopei, totalmente scollegati gli uni dagli altri, con un solco preoccupante nello specifico, tra centrocampo e difesa.

Al di là di ogni aspetto tattico, la mancanza di Minjae Kim, migliore difensore dello scorso campionato e protagonista assoluto dello scudetto, si sta sentendo, nonostante l’impatto positivo di Natan, che seppur con prestazioni non paragonabili a quelle del fenomeno coreano, non ha mai sfigurato in maglia azzurra.

Fase difensiva in crisi, ADL ricorre al mercato?

Il mercato di gennaio, potrebbe rappresentare un’occasione proprio per quelle società alla ricerca di equilibrio, intente a colmare quei vuoti lasciati in estate.

Tra queste potrebbe esserci il Napoli di De Laurentiis, assoluto protagonista delle ultime settimane a causa del rendimento altalenante dei suoi. Il leader della FilmAuro, da sempre poco propenso a spese folli durante le sessioni di riparazione, potrebbe questa volta fare una eccezione.

Secondo quqnto riportato da Ekrem Konur, giornalista di PL Brasil, la dirigenza partenopea starebbe pensando ad un nuovo colpo a tinte verdeoro, una operazione, che potrebbe ancora una volta rimpolpare proprio il reparto arretrato dei campioni d’Italia in carica.

Il nome spuntato fuori nelle ultime ore è quello di Lucas Beraldo, centrale di piede mancino in forza al San Paolo. Il classe 2003, quindi appena diciannovenne, conta ben 19 presenze condite da una rete nella Serie A 2023. Secondo Konur, lo scouting del Napoli avrebbe assistito all’ultimo match giocato dal difensore, che ha visto il suo team impegnato proprio contro l’ex squadra di Natan, il Red Bull Bragantino. La gara, si è conclusa proprio con il punteggio di 1 a 0 in favore del San Paolo, che con il risultato di 1 a 0 ha avuto la meglio sul team facente capo al colosso degli energy drink.

Porta inviolata e vittoria portata a casa, Beraldo potrebbe aver fatto breccia negli occhi e cuori dello scouting partenopeo, da sempre avvezzo a questa tipologia di colpi, connubio perfetto tra età e costi.

Secondo Transfermarkt, il centrale mancino ha un valore di cartellino che si aggira sui 6 milioni, motivo per cui, l’operazione potrebbe chiudersi in caso di trattativa concreta per cifre non fuori mercato, magari intorno ai 10 come accaduto per Natan.