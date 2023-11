“Devono giocare loro”: De Laurentiis impone ordini a Garcia, la rivelazione

Il presidente avrebbe esplicitamente chiesto all’allenatore di schierare alcuni giocatori per le prossime partite

Quello degli azzurri sembrava un momento di forma accettabile. I mesi di settembre e ottobre avevano fatto percepire alla dirigenza e ai tifosi che nella squadra ci sono alcune crepe. Da subito si era capito che, per raggiungere gli stessi risultato dell’anno scorso, si doveva lavorare in maniera diversa da come si stava facendo. Durante la passata stagione ha funzionato tutto a partire dal gioco, dagli uomini scesi in campo e dalla voglia della squadra di andare a conquistare un successo che in città mancava da ben 33 lunghissimi anni.

Chiaramente l’obiettivo, anche per questa stagione, è quello di provare a bissare il successo in campionato che soltanto sei mesi fa coronava il Napoli come campione d’Italia. L’approccio lento delle prime 11 partite giocate hanno infatti messo a nudo che la squadra, che l’anno scorso sembrava perfetta, in realtà non è imbattibile. I punti di distacco dall’Inter capolista sono 7 e per raggiungere la squadra di Simone Inzaghi, serve uno sforzo non indifferente. Il fattore Stadio Diego Armando Maradona quest’anno non è più funzionale alla squadra: su sette partite giocate tra le mura amiche, i successi sono stati soltanto due.

L’utilizzo della rosa deve essere più efficace

Il pareggio del Maradona contro un tramortito Union Berlino, che veniva da 12 sconfitte di fila, ha fatto nuovamente cadere tutti nel pessimismo più totale. Se le prestazioni dopo la sosta di ottobre erano state abbastanza convincenti, il pari contro i tedeschi proprio non è piaciuto. Il Napoli ospiterà l’Empoli per il match delle 12:3o di domenica. Questa sarà l’ultima partita prima della nuova sosta di novembre. Alla ripresa ci sarà un tour de force da 5 partite decisive tra cui Inter, Atalanta, Juventus, Real Madrid e Braga. La dirigenza vuole che il Napoli arrivi a questi impegni nelle migliori condizioni chiedendo a Garcia di vincere sfruttando la rosa al massimo.

Infatti, come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis si aspetta un utilizzo della rosa più efficace. Il quotidiano spiega che Rudi Garcia è solito lasciare in panchina un capitale da ben 70 milioni di euro. Tre sono infatti i giocatori che secondo la dirigenza dovrebbero avere più spazio e che invece non partono quasi mai dal primo minuto. Per Jesper Lindstrom è stato fatto un investimento estivo da 25 milioni di euro, ed invece il danese ha giocato soltanto 152 minuti stagionali. C’è anche Elmas per il quale è stata rifiutata un’offerta da 30 milioni ed infine il Cholito Simeone che è stato riscattato dal Verona per circa 15 milioni di euro.