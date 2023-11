Cannavaro sicuro su Garcia: appello diretto ai tifosi del Napoli – VIDEO

Il pallone d’oro ed ex capitano della Nazionale italiana campione del mondo è stato chiaro sul rendimento degli azzurri

La stagione del Napoli ha fin qui messo a nudo tante lacune per una squadra che durante la scorsa stagione sembrava imbattibile sotto tutti i punti di vista. Con l’arrivo di Rudi Garcia e con un mercato poco soddisfacente sono iniziati i primi problemi per la squadra campione d’Italia in carica.

L’ultimo impegno da giocare prima della sosta sarà domenica, a ora di pranzo, contro l’Empoli di Andreazzoli. La dirigenza ha esplicitamente fatto due richieste a Rudi Garcia. Far giocare di più alcuni giocatori come Lindstrom, Elmas e Simeone che sono stati pagati tanto e sopratutto cancellare la brutta prestazione vista contro l’Union Berlino con una vittoria.

Le parole di Fabio Cannavaro

In queste settimane sono stati tanti i pareri sul Napoli di Garcia. Da giornalisti passando per ex calciatori ad opinionisti, nessuno si è trattenuto dal dire qualcosa sul momento dei partenopei. Tra questi c’è anche Fabio Cannavaro, pallone d’oro nel 2006 e campione del mondo con la Nazionale italiana. Cannavaro ha parlato di un difficile approccio al campionato ma è sicuro che Garcia riuscirà a trovare la quadra. Di seguito ecco le sue parole.

“Non era facile sostituire un allenatore come Spalletti, questo si sapeva. – Ha spiegato Fabio Cannavaro – I tifosi chiedono sempre il massimo ed alcune prestazioni sono state anche buone. Bisogna lasciarlo lavorare in pace e troverà i suoi risultati. Napoli è una città che vive di passioni per il calcio. La gente è curiosa e vuole che la squadra di questa città sia sempre al top”. Di seguito, il video delle parole del campione del mondo.