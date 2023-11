UFFICIALE – Arriva l’annuncio per Real Madrid-Napoli: riguarda i tifosi azzurri

Dopo il pareggio amaro rimediato ieri contro l’Union Berlino, il Napoli dovrà ripartire in Champions dalla sfida contro il Real Madrid. Poco fa è arrivata una notizia importante riguardante i tifosi azzurri.

Ieri al Maradona è andato in scena il match tra Napoli ed Union Berlino, che avrebbe dovuto avvicinare gli azzurri alla qualificazione agli ottavi di finale. Purtroppo così non è stato, visto che la squadra di Garcia è stata fermata sull’1-1 dai tedeschi.

I discorsi saranno rimandati già alla prossima sfida contro il Real Madrid al Bernabeu, dove ci sarà il massimo supporto dei tifosi del Napoli.

Settore ospiti per Real Madrid-Napoli sold out

Il Napoli dovrà lasciarsi alle spalle il pareggio rimediato ieri contro l’Union Berlino in Champions League, in modo da arrivare concentrato al match contro l’Empoli. Dopodiché gli azzurri si fermeranno per la sosta delle nazionali, in cui Garcia avrà modo di preparare la squadra al meglio per gli impegni successivi.

Al rientro dalla sosta i campioni d’Italia affronteranno prima al Gewiss Stadium l’Atalanta, e poi successivamente il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il Napoli ha cerchiato ormai da tempo in rosso la data del 29 novembre, quando si affronteranno nuovamente i Blancos. La squadra di Garcia sarebbe potuta arrivare al match con più serenità e con la qualificazione agli ottavi quasi in tasca, ma il pareggio di ieri ha scombinato tutti i piani.

Per questo motivo il Napoli dovrà dare tutto sé stesso nel match contro il Real Madrid, cercando di ottenere un risultato positivo per evitare una clamorosa beffa. Gli azzurri saranno supportati come sempre al massimo dai tifosi, che si apprestano ad invadere Madrid. Poco fa tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha dichiarato che i biglietti per il settore ospite per Real Madrid-Napoli sono ufficialmente sold out. Questo il comunicato del club: “SSC Napoli comunica il sold out dei biglietti del settore ospiti per Real Madrid-Napoli che si disputerà il 29 novembre alle ore 21:00 allo Stadio Santiago Bernabéu”.