Periodo nero per Lindstrom: brutte notizie dalla Danimarca

Jesper Lindstrom non sta vivendo sicuramente un periodo felice, visto il pochissimo minutaggio avuto finora col Napoli. Il danese inoltre ha ricevuto una pessima notizia pochi istanti fa.

Nelle battute finali del calciomercato, il Napoli ha acquisto dall’Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom. L’esterno danese si immaginava che potesse ricoprire un ruolo centrale in questo Napoli, ma almeno finora non è stato così.

A peggiore la situazione di Lindstrom è una notizia che arriva dalla Danimarca.

Lindstrom escluso dai convocati della Danimarca

Non è un buon periodo per Lindstrom. L’esterno acquistato dal Napoli fatica a trovare spazio nelle rotazioni di Rudi Garcia, e per questo non riesce ad esprimere il suo enorme potenziale. A differenza delle premesse iniziali, il danese sta trovando veramente pochissimo spazio nel Napoli, e ciò sta fortemente penalizzando Lindstrom.

Un segnale negativo arriva anche dalla Danimarca, visto che Lindstrom è stato escluso dai convocati della Nazionale per i prossimi impegni. A sorpresa l’esterno danese è stato escluso, nonostante sia un pilastro della sua nazionale.

Il ct danese ha sicuramente fatto pesare il poco minutaggio concesso a Lindstrom, e per questo motivo ha deciso di lasciarlo a casa. Ancora una brutta notizia per l’esterno del Napoli, che continua a vivere il suo periodo buio.