Osimhen torna ad allenarsi col Napoli: le ultime sulle sue condizioni

Il Napoli è immediatamente ritornato in campo all’indomani del pari ottenuto contro l’Union Berlino. C’è il rientro agli allenamenti di Victor Osimhen.

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista del match contro l’Empoli. Gli azzurri dovranno ripartire immediatamente dopo il pareggio amaro ottenuto in Champions League contro l’Union Berlino.

Nell’allenamento odierno si registra il ritorno al Konami Training Center di Victor Osimhen.

Osimhen ritorna ad allenarsi col Napoli: gli aggiornamenti sulle condizioni

Nel corso dell’ultima sosta delle nazionali, Victor Osimhen ha rimediato un infortunio durante un match della sua Nigeria. L’attaccante del Napoli si è subito fermato per non peggiorare il suo infortunio, che comunque è risultato abbastanza importante. Osimhen difatti ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra.

Su permesso di De Laurentiis, Osimhen è rimasto nell’ultimo periodo in Nigeria per recuperare dall’infortunio. Ieri però c’è stato il ritorno in Italia, dove l’attaccante del Napoli ha anche assistito in tribuna al Maradona al match dei suoi compagni contro l’Union Berlino. Oggi c’è stato il rientro al centro d’allenamento del Napoli, dove nel report odierno si è parlato anche delle condizioni di Osimhen:

“Dopo la gara di Champions con l’Union Berlino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro fisico con finalizzazione in porta. Chiusura con serie di partitine finali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo”.

Dunque ancora lavoro personalizzato per Osimhen, che punta al pieno recupero in vista del big match contro l'Atalanta dopo la sosta delle nazionali.