De Maggio attacca Garcia: “Reja fu esonerato per lo stesso motivo”

Non è andato oltre l’uno ad uno con l’Union Berlino il Napoli di Rudi Garcia, colpevole di aver concesso un inspiegabile contropiede.

Tanta delusione aleggia attorno al Napoli dopo il pari contro l’Union Berlino, compagine che proveniva da ben dodici sconfitte consecutive. Un pareggio ottenuto ben oltre i propri meriti, ma usufruendo di un errore madornale degli uomini di Rudi Garcia, colpevoli di aver concesso un contropiede senza senso sul risultato di vantaggio e a qualificazione praticamente chiusa.

Ancora una volta è finito sul banco degli imputati il tecnico ex Al – Nassr, che troppe volte nell’arco di questi primi 3 mesi di campionato ha visto scricchiolare la difesa dei campioni d’Italia in carica a causa di un filtro a centrocampo inesistente.

Il Napoli ha infatti più volte pagato dazio queste disattenzione, non riuscendo mai a compattarsi e ricucire i solchi lasciati liberi fra i propri reparti.

Di questo avviso è certamente Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, ha attaccato duramente Garcia attraverso le frequenze dell’emittente radiofonica. Il giornalista campano, si è reso protagonista addirittura di una analogia tra l’allenatore francese ed Edy Reja, protagonisti a suo dire, della stessa tipologia d’errori:

“Reparti slegati e problemi tattici? Mi preoccupano di più i volti dei giocatori chiave come Di Lorenzo e Raspadori e le loro annesse risposte. Il Goal subito? Non ci dormo la notte, per un goal preso così Reja fu esonerato, Garcia dovrebbe metterci la stessa cazzima che mostra in sala stampa anche in campo. Di certo gli errori di posizionamento sul corner sono suoi, non dei giornalisti”.