Buffon pazzo di Kvaratskhelia: “Vincerà il Pallone d’Oro”

Khvicha Kvaratskhelia è stato eletto miglior giocatore della scorsa stagione, il georgiano è stato in grado di sorprendere tutti.

Nonostante la serata no, Kvaratskhelia resta una delle sorprese più belle dell’ultimo campionato di Serie A, coronato con il terzo scudetto del Napoli.

34 gare, condite da 12 goal e 13 assist in Italia, a cui si sono aggiunti 9 gettoni con 2 reti e 4 assistenze in Champions League, numeri pazzeschi per quello che era arrivato sotto l’ombra del Vesuvio come uno sconosciuto.

Buffon su Kvaratskhelia, parole d’elogio incredibili

In questo campionato, seppur con ritmi diversi, l’ex Dinamo Batumi è pian piano tornato ad incidere, mettendo a referto 3 goal e 4 assist.

Gigi Buffon, “Il numero 1 dei numeri 1”, è stato ospite della presentazione del libro “Kvaradona. Un miracolo georgiano”, libro scritto da Emanuele Giulianelli proprio in onore dell’esterno del Napoli.

L’ex Juventus, ha speso vere e proprie parole d’amore per Kvaratskhelia, definendolo addirittura come possibile candidato ad un futuro pallone d’oro:

“Kvaratskhelia mi ha incuriosito da subito, si è posto immediatamente in Italia. Fisicamente mi ricorda Lentini, quel tipo di giocatore. Forse Lentini era più da binario, nel lungo, il georgiano nel dribbling, nei movimenti ha capacità che ho visto a pochi. Quando si parlava di pallone d’oro in rapporto a Kvara si dice la verità, ovviamente dovrà trovare la situazione giusta, lui come talento, una volta che avranno smesso i vari: Ronaldo, Messi e Neymar, potrà giocarsela con i vari Mbappè e Haaland“.

Parole chiare ed esplicite, che sanno di incoronazione per “Kvaradona”, già rinvigorito dagli attestati giunti da mezza Europa. Certo, se parole del genere le dice anche un certo Buffon…