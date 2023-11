Scontri a Napoli: le immagini fanno il giro del web (VIDEO)

Allerta massima a Napoli, gli ultras dell’Union Berlino nel corso delle ultime ore si sono resi protagonisti di violenti scontri in città.

Ci risiamo, a poco meno di un anno di distanza, la città di Napoli si ritrova ad affrontare il pericolo “Ultras tedeschi”. Una sorte di spaventoso déjà vu, dopo gli scontri che segnarono la vigilia di Napoli – Eintracht Francoforte, quando i gruppi organizzati tedeschi, accompagnati da quelli atalantini con cui sono gemellati, misero a ferro e fuoco Napoli.

Solamente l’intervento delle forze dell’ordine, in grado di evitare il contatto con gli ultras del Napoli, permise di evitare il peggio, nonostante gli ingenti danni registrati alle attività commerciali.

Ultras Union, i video degli scontri

Alle 18:45, Napoli ed Union Berlino scenderanno in campo per la quarta giornata del girone di Champions League degli azzurri, guidati da Rudi Garcia. Un appuntamento importante, che potrebbe consolidare il secondo posto, ma addirittura chiudere, seppur non matematicamente, il discorso qualificazione agli ottavi.

Ma quest’oggi ad essere d’attualità non è solo il calcio: in tarda serata, un nutrito gruppo di ultras dell’Union, si è reso protagonisti di violenti scontri nel centro città. Nello specifico, i gruppi organizzati berlinesi, in tenuta beige, hanno attaccato la polizia, che li stava scortando per le strade di Napoli proprio perchè intimorita da possibili scontro con le frange più volente dei tifosi partenopei. Quest’ultimi, proprio quando hanno captato il tentativo di accerchiamento, si sono sparpagliati, attaccando le forze dell’ordine tra Corso Umberto e via Medina, arrivando poi ad un cospicuo lancio di fumogeni in zona piazza Dante, una mossa che ha fatto registrare danni alle attività commerciali oltre che feriti tra la polizia.

Un avvenimento che ha fatto innalzare drasticamente il livello d’allerta, nonostante i numerosi fermi effettuati dalla polizia ai danni dei tedeschi. Infatti, attualmente, il rischio di ripercussioni da parte dei gruppi organizzati partenopei, proprio come avvenuto con l’Eintracht, pare assai probabile. Seguiranno aggiornamenti, attualmente però, come specificato antecedentemente, la situazione in zona centro storico pare ad alto rischio, un rischio che potrebbe propagarsi sino alla giornata di domani, estendendosi sino a Fuorigrotta.

Una situazione, insomma, ancora davvero ad alto rischio e che presenta delle paurose similitudini con quella dell’anno scorso. Il timore ulteriore è quello relativo a possibili colluttazioni con gli ultras partenopei e con scontri che rischierebbero di diventare ancora più accesi.

Di seguito, i video raccolti nel corso di queste ore dalla nostra redazione: