Napoli-Union Berlin, dove guardare la partita in streaming e in TV

Il Napoli riparte dalla Champions dopo l’ultima vittoria in campionato. Ad aspettare gli azzurri c’è l’Union Berlin, ma dove sarà disponibile il match?

Ritornano le emozioni del calcio d’Europa, la Champions la coppa che tutti sognano e che andrà in scena al Maradona alle 18:45, in programma Napoli contro Union Berlin. Il match aprirà i ‘ritorni’ della fase a gironi che ha visto in questa prima parte gli azzurri con un bicchiere mezzo pieno, ma pieno di orgoglio.

Gli azzurri infatti dopo il successo contro la Salernitana devono assolutamente trovare i 3 punti e provare quanto meno a mettere un primo sigillo sulla pratica qualificazione. La classifica parla chiaro 6 punti in 3 gare, 2 vittorie e una sconfitta quanto meno giustificata per il modo in cui è arrivata e soprattutto l’avversario, il Real Madrid. La classifica vede al momento proprio il Real a capo della classifica a punteggio pieno, il Napoli al seguito a 6 punti e subito dopo il Braga reduce dalla sconfitta proprio alla prima gara con i partenopei.

L’avversario

Dall’altra parte invece c’è l’Union Berlin che vive un momento disastroso e a dir poco imbarazzante. 3 partite su 3 perse in questa fase a gironi, da sommare però agli altri insuccessi in campionato che quindi segnano 12 sconfitte consecutive tra campionato e coppe. L’ultimo successo infatti è distante mesi, bisogna risalire allo scorso 26 agosto quando in avvio di Bundes il club vince 4-1 contro il Darmastandt. Un periodo buio, anzi nero per Bonucci e compagni che dovranno provare a raddrizzare una situazione quanto più drammatica non possa essere.

Dove vedere Napoli-Union Berlin?

Napoli-Real Madrid non sarà trasmessa in chiaro, quindi come seguire il match in diretta tv e in streaming? Il big match, in programma mercoledì 8 novembre alle 18:45, andrà in onda in esclusiva su Sky Sport. Dunque, solo gli abbonati a Sky potranno guardare la partita.

Per quanto riguarda la diretta tv, sarà disponibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, NOW (la piattaforma on demand di Sky) e Sky Go, il servizio che Sky riserva ai propri abbonati.

Probabili formazioni

Il Napoli proverà a ripartire dalle certezze di Salerno. Da confermare il 4-3-3 anche se a gara in corso potrebbe confermarsi il 4-2-3-1, in attesa di ritrovare Victor Osimhen. Tra i pali sicuramente ci sarà Meret, in difesa Di Lorenzo e Mario Rui accompagneranno Natan e Rrahmani. In mediana i soliti 3 Lobotka, Zielinski e il rientrato Anguissa. D’avanti confermato l’attacco proposto contro l’Union all’andata Kvara e Politano a supportare il Jolly Raspadori, marcatore decisivo nell’ultima sfida.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.