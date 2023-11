Follia tifosi Union Berlino a Napoli: il racconto shock – VIDEO

Ieri sera un gruppo di tifosi dell’Union Berlino arrivato a Napoli per la gara di Champions League ha seminato panico e terrore in città. La testimonianza da brividi del proprietario di un noto locale.

Solitamente l’avvicinamento a gare di cartello e di caratura internazionale come i match di Champions League porta in città euforia e gioia. Purtroppo non è stato così alla vigilia di Napoli-Union Berlino, con i tifosi tedeschi che hanno assaltato l’intera città.

Paura tra i residenti dei luoghi assaltati e non solo. La testimonianza agghiacciante raccolta dalla nostra Redazione del proprietario di un locale assalito dai supporters tedeschi.

Clima teso all’avvicinamento di Napoli-Union Berlino

Ieri sera, poco dopo le 22, diverse strade di Napoli sono state prese di mira dai tifosi dell’Union Berlino. I supporters tedeschi sono accorsi in centinaia per seguire la loro squadra nell’incontro che andrà in scena oggi contro il Napoli. Purtroppo però il loro arrivo non ha portato nulla di buono alla città, ed anzi ha arrecato l’effetto opposto.

Solitamente in occasione di eventi internazionali con una certa importanza come le partite di Champions League crea un clima di festa. Nella maggior parte dei casi le tifoserie ospiti si rendono protagoniste di cori e gesti in supporto alla squadra, che vengono applauditi anche dai supporters avversari. Purtroppo stavolta non è stato così, visto che i tifosi dell’Union Berlino arrivati a Napoli hanno seminato panico e distruzione. I tifosi del club tedesco ieri sera si sono resi protagonisti di gesti folli, come l’assalto ai negozi della città, che ovviamente è caduta nella paura più totale.

Il racconto dell’assalto dei tifosi tedeschi da parte del proprietario di un locale

Uno dei locali assaliti nel corso di questa follia da parte dei tifosi tedeschi è stato Smesh Burgers. Il noto locale ha sede in Piazza Dante, proprio dove è iniziato l’assalto dei tifosi del club tedesco. I tedeschi hanno assalito il locale durante l’orario lavorativo, spaventando non solo i lavoratori ed il proprietario, ma anche i clienti presenti al momento dell’attacco. Noi di Spazionapoli abbiamo raccolto la testimonianza del proprietario di Smesh Burgers, visibilmente scosso dopo ciò che è accaduto ieri sera.

Questa la testimonianza da brividi del proprietario di Smesh Burgers. L’auspicio è che non si verifichino altri episodi del genere in giornata e in futuro, perchè questi gesti non fanno altro che allontanare le persone da questi eventi sportivi.