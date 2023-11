Elmas da leader: “Difficoltà in casa”, poi lancia un messaggio a Garcia

Manca ormai pochissimo all’avvio di Napoli-Union Berlino. Nel pre partita del match ha parlato il centrocampista del Napoli Eljif Elmas.

Contro la Salernitana si è rivisto in ottime condizioni fisiche Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è andato anche in gol contro i campani subentrando dalla panchina.

Anche stasera Elmas partirà dalla panchina, ma sarà pronto a incidere proprio come accaduto contro la Salernitana in campionato qualora venga chiamato in causa.

Le dichiarazioni di Elmas pre Napoli-Union Berlino

Il Napoli è pronto per scendere in campo al Maradona, dove fronteggerà i tedeschi dell’Union Berlino. Gli azzurri proveranno a ottenere una vittoria proprio come avvenuto due settimane fa in Germania. Uno dei leader del Napoli è sicuramente Elmas, che si farà trovare pronto nonostante non partirà tra i titolari.

Il centrocampista del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Union Berlino. Elmas ha innanzitutto parlato del match, che potrebbe avvicinare il Napoli alla qualificazione agli ottavi: “È normale. La partita è importante e dobbiamo giocare bene. Dobbiamo dare il massimo e pensare a noi. Dopo stasera poi ci saranno altre due partite del girone, anche se stasera vinciamo”. Il macedone ha poi parlato delle difficoltà mostrate dal Napoli nei match casalinghi finora: “Giocare al Maradona non è facile, ma è sempre un onore indossare questa maglia. Finora abbiamo avuto qualche difficoltà, ma proveremo a fare di meglio oggi ottenendo i tre punti”.

Infine Elmas ha lanciato un chiaro messaggio a Rudi Garcia dopo il gol con la Salernitana: “Può valere tanto, ma allo stesso tempo nulla. Poi vedremo come evolverà la situazione”.