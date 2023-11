Napoli, la notizia su Osimhen fa impazzire i tifosi: succederà domani

Victor Osimhen è ormai out da qualche settimana a seguito del consueto infortunio accorso in nazionale con la Nigeria.

Il Napoli sta ripartendo, il team di Rudi Garcia ha infatti collezionato 3 vittorie ed un pari nelle ultime quattro uscite divise tra Champions League e Serie A. Risultati positivi, che hanno esaltato la condizione di Giacomo Raspadori, autore di 3 goal ed un assist nei quattro appuntamenti sopracitati, rivelandosi un vero e proprio leader del nuovo corso azzurro.

L’ex Sassuolo si è ritrovato a fare le veci di Victor Osimhen, infortunatosi coma ormai consuetudine con la maglia della Nigeria. L’ex Lille, rientrerà direttamente dopo la sosta che seguirà all’appuntamento casalingo contro l’Empoli, pronto a guidare nuovamente l’attacco dei campioni d’Italia nel tour de force contro le big.

Osimhen, rientro in Italia prossimo

Il numero 9 del Napoli, approfittando dello stop, su permesso concordato con De Laurentiis in persona, è volato in Nigeria nella settimana di Union Berlino – Napoli. Un viaggio dettato da motivi personali, probabilmente riconducibile alle vicende familiari rese note nell’ultimo mese dagli organi di stampa africani. Il rientro in Italia di Osimhen era previsto nei giorni scorsi, salvo subire un ulteriore ritardo che ha preoccupato i tifosi partenopei, ma per onor del vero, non la società azzurra.

Secondo quanto riportato da Sport Italia, nello specifico da Manuel Parlato nel corso di SICafè, la parola fine a questi rumors potrebbe essere posta molto presto. Ci sarebbero infatti aggiornamenti importanti sul rientro del bomber, che secondo l’emittente, già nella giornata di domani dovrebbe atterrare a Napoli. Non solo, Osimhen dovrebbe anche presenziare allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida, pronto a sostenere i propri compagni insieme ai tifosi di casa. Una notizia che renderà sicuramente felice l’ambiente, pronto per una serata che potrebbe rivelarsi decisiva per l’edizione 2023 – 2024 della Champions League.

Il Napoli, infatti, fermo a quota 6 punti con entrambi gli scontri diretti contro Sporting Braga ed Union Berlino vinti, in caso di ulteriore successo sui tedeschi chiuderebbe la pratica ottavi di finale, seppur non matematicamente. Al termine di questo turno europeo, in caso di vittoria del Napoli, la situazione nel girone potrebbe vedere i campioni d’Italia in carica soli al secondo posto a quota 9 punti, dietro al Real Madrid, che in caso di successo contro il Braga (ad oggi molto prevedibile), relegherebbe la compagine portoghese terza, a ben 6 punti di distacco dai campani. Calcoli che lasciano comunque il tempo che trovano, il pallone è rotondo e nel calcio nulla è scontato, si sa.