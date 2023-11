Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore napoletano è morto a soli 38 anni

Bruttissima notizia per il mondo dello spettacolo napoletano: l’attore partenopeo è morto improvvisamente a soli 38 anni.

Sono state settimane pesanti per tutti gli amanti del noto show comico Made in Sud, programma che va avanti dal 2008 e che dal 2012 è sbarcato sulle reti Rai. Lo scorso settembre, sul finire del mese, il dj Frank Carpentieri, volto noto della trasmissione comedy, è morto a 47 anni dopo una lunga battaglia contro quel brutto male chiamato cancro.

Nei giorni scorsi, però, anche un altro protagonista del tv show è venuto a mancare troppo giovane. L’attore napoletano Andrea Iovino è infatti morto domenica 5 novembre a soli 38 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata la famiglia di Andrea, nelle persone del padre Giuseppe, della madre Maddalena Cutolo, dei fratelli Giovanni e Antonietta, della moglie Ornella insieme ai loro figli Clarissa, Chloè, Andrea e Maddalena, e della nonna Caterina. I funerali si sono svolti nella sua Nola il giorno 6 novembre.

Il mondo dello spettacolo piange Andrea Iovino

Andrea Iovino era ricordato da tutti come un uomo giusto e onesto, così come scritto sul manifesto funebre che ha annunciato la sua morte. La sorella Antonietta ha raccontato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno la causa della morte del fratello maggiore: Andrea ha scoperto di essere malato di tumore nell’ottobre dello scorso anno, a pochi giorni dalla nascita della sua quarta figlia. La popolarità, come detto in precedenza, l’aveva ottenuta entrando a far parte del cast di Made in Sud.

Andrea Iovino era il fratello di Giovanni Iovino, anche egli attore, divenuto famoso grazie al ruolo di Giovannino, il disturbatore di Sabrina Ferilli, in “Tu sì que vales”. I due fratelli, partiti entrambi dalla compagnia teatrale Picariello di Nola, hanno recitato fianco a fianco nel film Pinocchio di Matteo Garrone. Giovanni era il volto di diversi personaggio nel teatro dei burattini, tra cui soprattutto Pulcinella che compare al fianco di Mangiafuoco, mentre Andrea è uno dei spettatori del teatro dei burattini. Ruoli che hanno dato a entrambi la possibilità di apparire sul grande schermo e poter lavorare insieme ad attori del calibro di Roberto Benigni, Gigi Proietti e Massimo Ceccherini.

La scomparsa di Andrea Iovini è stata accolta con grande tristezza e rammarico da tutta la comunità di Nola e da altri artisti napoletani che hanno lavorato con lui come Alessandro Siani e Sal da Vinci, che hanno chiamato la famiglia per dare la loro vicinanza in un momento così difficile.