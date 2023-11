Garcia non ha dubbi: “Il Napoli è molto forte”, poi esce allo scoperto su Lindstrom

Mister Rudi Garcia e Giacomo Raspadori in conferenza stampa a Castel Volturno ad un giorno dall’importantissima sfida contro l’Union Berlino

Sarà una sfida da non sbagliare. L’occasione rappresentata dalla partita contro l’Union Berlino dovrà sicuramente essere sfruttata dal Napoli di Rudi Garcia. La chance sarà data dal pessimo momento di forma per i tedeschi che vengono da un periodo estremamente difficile. Per la squadra di Leonardo Bonucci e compagni infatti le sconfitte di fila sono ben dodici. Gli azzurri sono a conoscenza del momento dell’avversario e proveranno ad approcciare la partita modo deciso.

Previsto il tutto esaurito sugli spalti dello Stadio Diego Armando Maradona che avrà il compito di spingere i partenopei al successo. Basta infatti una vittoria contro l’Union Berlino per considerarsi quasi matematicamente qualificati al turno successivo della Champions League, quello degli ottavi di finale. Serviranno tre punti conquistati contro i tedeschi ed un occhio rivolto a ciò che accadrà al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Braga. In caso di sconfitta dei portoghesi contro il Real, al Napoli servirà soltanto un punto da fare in due partite per avere la certezza del passaggio del turno. Da pochi istanti è terminata la conferenza prepartita di Rudi Garcia e Giacomo Raspadori. Qui di seguito le parole del tecnico francese e dell’attaccante azzurro.

Le parole di Jack Raspadori e Rudi Garcia

Hanno parlato da pochi minuti nella classica conferenza prepartita a Castel Volturno. Come sempre, per gli impegni europei in Champions League insieme all’allenatore c’è anche un calciatore. Rudi Garcia quest’oggi è stato affiancato da Jack Raspadori. L’attaccante italiano si trova in un momento di forma straordinario. La posizione da falso nove sembra quella che più si addica alle caratteristiche dell’ex Sassuolo che contro la Salernitana ha segnato il suo terzo gol di fila in tre partite. Qui di seguito le parole di Rudi Garcia in conferenza.

Le squadre che ho allenato sono sempre differenti, ma credo che questa rosa che ho a disposizione con il Napoli sia molto molto forte. Raspadori? Da quando sono arrivato abbiamo giocato 14 partite e lui è sempre stato protagonista sia da titolare che entrando dalla panchina. Lega il gioco, difende e gioca per la squadra: ha tanta qualità. Gioca bene sia come trequartista che come falso nove, ma per me può essere anche mezz’ala o esterno.

Il francese è uscito allo scoperto anche su Lindstrom che molto spesso non è entrato in campo o non ha iniziato la partita tra gli undici titolari.

Lindstrom titolare? Un campionato non si può giocare soltanto con undici titolari, i giocatori che entrano dalla panchina possono sicuramente incidere sul risultato. Ogni giocatore, se vuole giocare titolare, deve dimostrarmi che può essere d’aiuto alla squadra. Chi è più bravo a fare questo, parte spesso titolare, questa è la motivazione per cui scelgo più spesso Kvara o Politano.

Sul match contro la Salernitana:

“Mi sono piaciuti il gioco di prima e la ricerca delle triangolazioni: abbiamo visto belle cose che possiamo riproporre domani con l’Union. Poi anche la riaggressione alta che ha permesso a Lobotka di fare assist a Raspadori. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, prendendo un palo e con tante parate da parte di Ochoa.

Sul rendimento casa-trasferta:

“Domani dovremo fare in modo che il Maradona torni un punto di forza per noi. I tifosi sono sempre stati fantastici, speriamo ci aiutino a vincere domani e non solo domani. È un nostro obiettivo”.

Serve qualche gol in più dalle mezzali?

“Pensiamo che l’Union Berlino arriverà a giocare col solito modulo, a 3 o a 5 in difesa. Prima dobbiamo concentrarci su di noi, poi dobbiamo dare problemi a qualsiasi sistema avversario, anche col pressing alto. Dovremo essere pronti anche a un cambio di modulo da parte della squadra avversaria”

Su Osimhen: