Garcia avverte: “Bisogna temere l’Union Berlino per un motivo”

Il tecnico francese ha parlato in conferenza stampa prima del match contro i tedeschi dell’Union Berlino

Una partita che potrebbe regalare agli azzurri la quasi qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Domani sera lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta diventerà teatro della sfida tra Napoli e Union Berlino. I partenopei dovranno conquistare i tre punti sperare in una sconfitta del Braga contro il Real Madrid.

In caso vittoria contro i tedeschi e di sconfitta a Madrid dei portoghesi, al Napoli occorrerà fare solo un punto in due partite per la matematica qualificazione al turno successivo. Da pochi minuti è terminata la conferenza stampa di Rudi Garcia a Castel Volturno. Il tecnico francese ha evidenziato le difficoltà che nasconde questa partita.

Ogni partita nasconde ha una propria storia

In conferenza stampa Rudi Garcia ha spiegato che la gara contro l’Union Berlino non sarà assolutamente facile e di conseguenza da non sottovalutare in quanto si tratta sempre di Champions League. Nonostante l’avversario non sia in un buon momento, secondo il francese in questa competizione non esistono squadre piccole. Il francese spiega di aspettarsi una partita difficile che però se giocata da squadra può essere vinta. Ecco un estratto di alcune parole dell’allenatore del Napoli.

Se servono i gol dei centrocampisti

Pensiamo che l’Union Berlino arriverà a giocare col solito modulo, a 3 o a 5 in difesa. Ma abbiamo visto che in DFB Pokal hanno giocato a quattro. Prima dobbiamo concentrarci su di noi, poi dobbiamo dare problemi a qualsiasi sistema avversario, anche col pressing alto. Dovremo essere pronti anche a un cambio di modulo da parte degli avversari. Quando giochiamo con Raspadori punta, gli spazi che libera lui venendo in contro devono prenderli loro, le mezzali. È successo ad esempio con Cajuste a Verona. Bisogna avere un po’ di più di questi inserimenti quando c’è profondità alle spalle della difesa

Sulla differenza di rendimento tra casa e trasferta

Domani dovremo fare di tutto per far sì che il Maradona torni un punto di forza per noi. I tifosi sono sempre stati fantastici, speriamo ci aiutino a vincere domani e non solo domani. È un nostro obiettivo

Su Osimhen