Fischer senza dubbi sul Napoli: il commento spiazza tutti

Da poco è iniziata la conferenza stampa dell’Union Berlino, con il tecnico Fischer accompagnato dall’ex Juventus Bonucci.

Ci siamo, domani sarà tempo di Napoli – Union Berlino, gara che potrebbe sancire forse il definitivo passaggio agli ottavi per il Napoli, che in caso di vittoria contro i tedeschi si ritroverebbe davvero ad un passo dalla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Fischer e Bonucci, le loro parole in conferenza

Fischer, tecnico dei tedeschi, ha da poco preso parola per la conferenza stampa pre gara di rito, accompagnato dall’ex Juventus Leonardo Bonucci, escluso di lusso del match in Germania. Di seguito, tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei biancorossi, partito subito forte, recriminando qualcosa sul primo incrocio con i partenopei, in cui, a detta sua, i padroni di casa avrebbero giocato meglio.

Si parte con un pensiero sulla gara d’andata:

“Siamo stati sfortunati, abbiamo avuto varie occasioni all’andata, mentre il Napoli un’unica chance con cui ha fatto goal. Siamo stati fortunati, abbiamo fatto una gara coraggiosa, dovremo esserlo anche domani”.

Sulla situazione infortunati:

“Doekhi e Schafe non ci saranno sicuramente, gli altri, compreso Juranovic, ci saranno tutti, vedremo a chi dare minuti”.

Sui cambi di formazione costanti di cui si è reso protagonista:

“Quando giocano sempre gli stessi aumentano gli automatismi, questo è vero, sono diverse le dinamiche di gioco che vengono esplicate in maniera più rapida”

Sulle lezioni che potrebbe aver impartito la gara d’andata:

“Dobbiamo imparare a fare meno errori, io ripeto che abbiamo giocato bene, ma abbiamo comunque sbagliato troppe volte in campo. Se arriva un k.o significa solo una cosa: non abbiamo performato come avremmo voluto”.

Sulle sensazioni del gruppo a seguito dei tanti k.o:

“Non posso negare che è frustrante perdere, soprattutto quando arrivano sconfitte dopo partite giocate bene, dovre creiamo tanto. L’atteggiamento però è giusto, ho visto un squadra preparata, consapevole che abbiamo comunque commesso errori che non dovremo ripetere per tornare a vincere. Vedremo domani”.

Sulle possibili novità dal Napoli sotto l’aspetto:

“Ci metteranno sotto pressione, per loro la partita di domani è questione di qualificazione, qualcosa di diverso per noi, che dovremo però comunque essere coraggiosi, lo ripeto”.

Infine, sul rapporto con la Champions, diventata quasi proibitiva per l’Union: